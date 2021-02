Life

“Special Report”: Παιδιά χωρίς πατρίδα και καλλιτέχνες στην πανδημία (εικόνες)

Συγκλονιστικές μαρτυρίες και αποκαλυπτικές έρευνες, κάθε Τρίτη, από την δυνατή ομάδα των Τάσο Τέλογλου, Αντώνη Φουρλή και Μαρία Σαράφογλου.

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή “Special Report” ετοίμασαν για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 οι Τάσος Τέλλογλου, Αντώνης Φουρλής, Μαρία Σαράφογλου και η ομάδα τους, στον ΑΝΤ1, την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου στις 23:30…

«Παιδιά χωρίς πατρίδα»

Ο Έκτορας είναι, σήμερα, ένα παιδί οκτώ μηνών που μεγαλώνει στις Βρυξέλλες. Γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, όχι στην Ελλάδα ή το Βέλγιο, αλλά στον Καναδά, μέσω παρένθετης γυναίκας. Παρότι ο βιολογικός του πατέρας είναι Έλληνας, ο Έκτορας δεν δικαιούται – βάσει των ισχυόντων ελληνικών νόμων - να έχει ελληνική ιθαγένεια και να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Κι αυτό γιατί οι γονείς του, Σταμάτης και Τζουζέπε, δεν αναγνωρίζονται στη χώρα ως έγγαμο ζευγάρι και δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι στην Ελλάδα μία οικογένεια με παιδί. Το «Special Report» ρίχνει φως στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί για τις οικογένειες των ΛΟΑΤΚΙ ζευγαριών και ο Αντώνης Φουρλής ερευνά πώς η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα παιδιών που δεν τους επιτρέπεται να είναι Ελληνόπουλα. Απαντήσεις δίνουν στην εκπομπή η Ευρωβουλευτής Σόφι Ιν'τ Βελτ, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Ελένη Ρεθυμιωτάκη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού δικτύου οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών, Ελένη Μαραβέλια και ο εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Λουτσιάνο Καστελίνι.

«Καλλιτέχνες στην πανδημία»

Το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο και η επιβολή του αυστηρού lockdown, υποχρέωσαν χιλιάδες εργαζόμενους στον χώρο των τεχνών να πάψουν να εργάζονται και να εισέλθουν σε έναν λαβύρινθο οικονομικής και επαγγελματικής αβεβαιότητας. Έναν χρόνο σχεδόν αργότερα, η κάμερα του «Special Report» συναντά ανθρώπους του πολιτισμού που εξηγούν ότι οδηγημένοι από τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω το επάγγελμά τους και να κάνουν άλλες δουλειές για να επιβιώσουν. Στον Βλοχό της Καρδίτσας, η Λίλιαν Τσουρλή συναντά τον ηθοποιό Θανάση Βισκαδουράκη, ο οποίος κατέφυγε στην αγροτική ζωή για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ στην Αθήνα μιλά με την τραγουδίστρια Ντένια Κουρούση που αναγκάστηκε να τα βγάλει πέρα, καταφεύγοντας σε συσσίτια και στη στήριξη των συναδέλφων της μέχρι να βρει άλλη δουλειά. Για τα βιώματά τους αλλά και για την ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία, μιλούν ακόμη στο «Special Report» η σκηνοθέτης-ηθοποιός Νάντια Δαλκυριάδου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου «Αλφα», ηθοποιός Τάσος Ιορδανίδης, ο ηχολήπτης Τάσος Μπότσιος και ο διευθυντής του πολιτιστικού οργανισμού Bios, Βασίλης Χαραλαμπίδης.

