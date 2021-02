Κοινωνία

Απουσίες: οι μαθητές που δικαιούνται δικαιολόγηση

Τι προβλέπει η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή, και του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά.

Τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών που κατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ρυθμίζει απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή, και του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Η απόφαση προβλέπει τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται:

Δικαιολόγηση απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο

Η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID - 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς αυτών. Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ως γραμματέας ορίζεται η Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, με αναπληρώτρια την Βασιλική Τσιαμπαζη, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας. Ως μέλη της παραπάνω επιτροπής ορίζονται τα εξής: Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 2. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας 3. Χαράλαμπος Γώγος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ και 5. Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ’ Παιδιατρικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με αντίστοιχους αναπληρωτές τους εξής: 1. Γεώργιο Δαΐκο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 2. Γεώργιο Σαρόγλου, Παθολόγο - Λοιμωξιολόγο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ 3. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Παθολόγο-Λοιμωξιολόγο, 4. Αθανασία Λουρίδα, Παιδίατρο - Λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ - Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π.«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 5. Θεοκλή Ζαούτη, Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας - University of Pennsylvania -School of Medicine.

Ποιοι/ες μαθητές/τριες δικαιούνται δικαιολόγησης απουσιών

Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών. Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί να συνιστούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακρόχρονης αποχής του παιδιού από το σχολείο είναι τα αναφερόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436 (Β’ 4011) και υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ιδίως οι κάτωθι περιπτώσεις:

άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,

άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,

άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,

άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second], διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία διάχυσης < 40%),

άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου)

άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση,

άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

Δικαιολογητικά - Αιτήσεις

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους μαθητές/τριες της παρ. α του άρθρου 1 όσον αφορά στη δικαιολόγηση των απουσιών μετά από απόφαση της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών, και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι, υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο άρθρο 2.

Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2.

Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή του άρθρου 1, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση των υπό κρίση περιπτώσεων, να διαπιστώσει ότι παραλαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, ιδίως τις υπεύθυνες δηλώσεις, και κατόπιν να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη κρίση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1. Η ως άνω κρίση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοικητική προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης θεραπείας. Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, προκειμένου εκείνος/εκείνη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και μόνο τον/ την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας φυλάσσει την απόφαση της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/ της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξητου οικείου σχολικού έτους τα καταστρέφει, συντάσσοντας προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.

