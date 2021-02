Life

Νέα καταγγελία από ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση από σκηνοθέτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η νέα μαρτυρία: "Με παρακολουθούσε κι εμφανιζόταν στα ξαφνικά, τρομάζοντας με...".