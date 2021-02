Κοινωνία

Καταγγελία μητέρας για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της από τον σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού. Τι κατήγγειλε η μητέρα. Τα στοιχεία που εντόπισαν οι Αρχές.

Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης από τον σύντροφο της μητέρας της.

Πρόκειται για έναν 36χρονο, ο οποίος βαρύνεται με τις κατηγορίες του βιασμού, της γενετήσιας πράξης με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 14 έτη και της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ Ιαλυσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 7 Φεβρουαρίου η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 36χρονος, με τον οποίον διατηρούσαν σχέση, κακοποιούσε σεξουαλικά την 15χρονη κόρη της! Μάλιστα, όπως κατήγγειλε η μητέρα, ανακάλυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της κόρης της τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι αστυνομικοί, μετά τις καταγγελίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων που ενισχύουν τους ισχυρισμούς της μητέρας. Ο κατηγορούμενος, θα απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Ρόδου, την Πέμπτη.

Πηγή: dimokratiki.gr