ΑΠΘ: κινητοποιήσεις φοιτητών για τις αλλαγές στα ΑΕΙ

Οι κινητοποιήσεις θα επαναληφθούν και θα κορυφωθούν αύριο με αποκλεισμούς εισόδων του ΑΠΘ και συγκεντρώσεις – πορείες.

Σε αποκλεισμό εισόδων και κτιρίων Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προχώρησαν στις 6 το πρωί φοιτητές που διαμαρτύρονται για τις αλλαγές, τις οποίες προωθεί το υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι φοιτητές, που στους συλλόγους τους εκπροσωπούν το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και το Σχήμα των ΕΑΑΚ, στις 6 το πρωί μαζεύτηκαν μπροστά από τις μπάρες ελέγχου της διέλευσης οχημάτων, στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το campus από την οδό Εγνατίας έως την Αγίου Δημητρίου. Ανοιχτή είναι η διέλευση από τον δρόμο μπροστά από το campus και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Κατάληψη έχει πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνική Σχολή, ενώ φοιτητές είναι μαζεμένοι με πανό μπροστά από της εισόδους της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Φιλοσοφικής και της Ιατρικής Σχολής.

Ο προγραμματισμός τους είναι η κινητοποίηση να επαναληφθεί και αύριο, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζουν και δυο συγκεντρώσεις- πορείες από το Άγαλμα Βενιζέλου, στη 1 μετά το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα.

Στον πυρήνα της αντίδρασής τους στο νομοσχέδιο βρίσκονται η πρόβλεψη για δημιουργία Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, το όριο φοίτησης, το πειθαρχικό δίκαιο και η ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Συγκέντρωση για τις κινητοποιήσεις μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου πραγματοποιούν σήμερα και φοιτητικές παρατάξεις του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, στον εξωτερικό χώρο του ιδρύματος.