Πολιτισμός

Πέθανε η Μέρι Γουίλσον

Έφυγε από την ζωή η Μέρι Γουίλσον των Supremes.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 76 ετών, η τραγουδίστρια από το θρυλικό τρίο Supremes, Μέρι Γουίλσον όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της Jay Schwartz.

Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη, σύμφωνα με το BBC.

H Μέρι Γουίλσον παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι τη διάλυσή του. Οι Supremes είναι γνωστές για επιτυχίες όπως το Baby Love και το You Can’t Hurry Love.

Πρωτοδημιουργήθηκαν στο Ντιτρόιτ ως The Primettes το 1959, όταν η Wilson ήταν 15 ετών. Ήταν από τα πρώτα μέλη μαζί με τις Diana Ross, Florence Ballard και Barbara Martin.

Η Martin εγκατέλειψε το συγκρότημα προτού γίνει γνωστό και Supremes συνέχισαν ως τρίο, γράφοντας ιστορία.