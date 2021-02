Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: στο.. στόχαστρο των “Πολιτών” ο Λουκάκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραυματισμός του Αγουέρο και η επιθετική δυστοκία του Ζεσούς, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την απόκτηση ενός χαρισματικού επιθετικού, από τη Σίτι.

Ο τραυματισμός του Σέρχιο Αγουέρο, που τον κρατά εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και η δυσκολία που παρουσιάζει στο σκοράρισμα ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, καθιστούν σχεδόν... επιτακτική την ανάγκη του Πεπ Γκουαρντιόλα, για την απόκτηση ενός έμπειρου επιθετικού. Δεδομένου μάλιστα, ότι το συμβόλαιο του 32χρονου Αργεντινού πλησιάζει στο τέλος του, η ανάγκη αυτή γίνεται μεγαλύτερη.

Και όπως αποκαλύπτει ο αγγλικός Τύπος, στην Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθούν... στενά τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος με τον Αργεντινό Λαουτάρο Μαρτίνες, αποτελούν ένα από τα καλύτερα επιθετικά «δίδυμα» της Ευρώπης.

Το καλοκαίρι του 2019, ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός, κόστισε στην Ίντερ 74 εκατομμύρια ευρώ και στην εφετινή αγωνιστική περίοδο, έχει σημειώσει 20 γκολ κι έχει «μοιράσει» τρεις ασίστ σε 27 αγώνες.