Αθλητικά

Μάχες για την πρόκριση στα Κύπελλα

Γιουβέντους-Ίντερ, Ολυμπιακός-Άρης και ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Τα Κύπελλα σε όλη την Ευρώπη παίρνουν τη σκυτάλη στα μέσα της εβδομάδας. Στην Ιταλία θα διεξαχθούν οι αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης, στην Ελλάδα οι πρώτοι προημιτελικοί, στην Ισπανία οι πρώτοι ημιτελικοί. Νοκ άουτ είναι οι αγώνες της φάσης των «16» στην Αγγλία και των «32» στη Γαλλία.

Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ είναι ανοιχτά στις περιοχές επιπέδου επιτήρησης και το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές προσφορές για τα παιχνίδια των Κυπέλλων.

Οι αγώνες Γιουβέντους-Ίντερ, Ολυμπιακός-Άρης και ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός

προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Ειδικά στοιχήματα για δοκάρι, κίτρινη και κόκκινη κάρτα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει έξτρα ειδικά στοιχήματα για τα μεγάλα παιχνίδια των Κυπέλλων, Γιουβέντους-Ίντερ, Αταλάντα-Νάπολι, Ολυμπιακός-Άρης, Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα και Έβερτον-Τότεναμ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στο πρώτο γεγονός στον αγώνα (πλάγιο άουτ, φάουλ, ελεύθερο από το τέρμα, κόρνερ, γκολ), τα πολλαπλά σκορ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον παίκτη που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, το χατ-τρικ, το δοκάρι.

Δύο προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως τη Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Μακροχρόνια στοιχήματα για Champions League και Europa League

Την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουν το Champions League και το Europa League με τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον νικητή του Champions League και του Europa League, καθώς και για την πρόκριση στον ημιτελικό και τον τελικό.