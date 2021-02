Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη στα Προπύλαια

Στους δρόμους ξανά οι μαθητές. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν κηρύξει στάσεις εργασίας για τη διευκόλυνση των εργαζομένων. Ποια τα αιτήματα.

Με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, που αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ καλούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στο αυριανό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κατηγορούν την ηγεσία του υπουργείου για «αυταρχισμό», «αυθαιρεσία στην λήψη αποφάσεων», «απόσταση από την εκπαιδευτική πραγματικότητα», αλλά και «ανεύθυνη και επικίνδυνη διαχείριση, με την απουσία λήψης οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία της υγείας και της ζωής εκπαιδευτικών μαθητών και μαθητριών» κατά το νέο άνοιγμα των σχολείων.

«Η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, και παρά τη γενικευμένη απόρριψη των μέτρων από το εκπαιδευτικό κίνημα, επιχειρεί να ψηφίσει ένα ακόμα απαράδεκτο νομοσχέδιο, χωρίς κανέναν διάλογο με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ.

«Η 10η Φεβρουαρίου πρέπει να βρει τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ξανά στους δρόμους», επισημαίνει από την πλευρά της η ΔΟΕ και προσθέτει: «Οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι και ρυθμίσεις θα μείνουν στα χαρτιά. Δεν μπορούμε και δεν θα κάνουμε πίσω».

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και φοιτητών, έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 αύριο, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, στα Προπύλαια. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν κηρύξει στάσεις εργασίας για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.