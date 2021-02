Παράξενα

Εισβολή αδέσποτου σκύλου μέσα σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να λυθεί το θέμα και να μπορέσει ο οδηγός να επιστρέψει στο όχημά του.

Πανικό προκάλεσε ένας αδέσποτος σκύλος, ο οποίος όρμησε στο εσωτερικού σταθμευμένου αυτοκινήτου, αρνούμενος να βγει από αυτό!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε μπροστά από έναν κάδο για να πετάξει σκουπίδια, στους Αγίους Θεοδώρους.

Τότε ο αδέσποτος σκύλος όρμησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Όταν ο οδηγός, με τη βοήθεια περιοίκων, προσπάθησε να το απομακρύνει, εκείνος άρχισε να γαυγίζει απειλητικά.

Πηγή: agioitheodoroi.com