Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Παναγιωτόπουλου

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι συζήτησαν.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχτηκε, νωρίτερα σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

«Επισκέφθηκα την ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλο και συζητήσαμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο τουίτερ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για την εν λόγω συνάντηση.