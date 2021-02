Οικονομία

Χατζηδάκης για εκκρεμείς συντάξεις: αξιοποίηση ιδιωτών για λύση στο πρόβλημα

Το πρόβλημα κληρονομήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας. Τι είπε για το ενδεχόμενο επιβολής σκληρού lockdown.

Εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της επιβολής σκληρού lockdown τάχθηκε, μετά τον Βασίλη Κικίλια και ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι εάν αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει Μπέργκαμο θα είναι δυσκολότερη και η ανάταξη της οικονομίας.

Σημείωσε πως αντιλαμβάνεται ότι όσο λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, τόσο επιβαρύνεται και η κατάσταση στην οικονομία, αλλά πρέπει να υπάρξει η ιεράρχηση «πρώτα ο άνθρωπος». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει τις δυνάμεις να στηρίξει την οικονομία, διότι ορθώς δεν ακολούθησε, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει εμπροσθοβαρώς τα οικονομικά μέτρα.

Ο υπουργός Εργασίας μιλώντας στο «Θέμα 104,6», διαβεβαίωσε τέλος ότι γίνεται κάθε προσπάθεια για να προχωρήσει η επίλυση του προβλήματος με τις εκκρεμείς συντάξεις, τις οποίες αρίθμησε σχεδόν 400 χιλιάδες – είναι λιγότερες από 400 χιλιάδες σημείωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις είναι περίπου 155.000, ένας αριθμός δυναμικός, όπως είπε, υπάρχει επίσης ένας μικρότερος αριθμός επικουρικών και μερικές δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν λόγω παράλληλης ασφάλισης.

«Δεν πάμε με ηρωισμούς» σημείωσε, παραδεχόμενος ότι υπάρχει θέμα, καθώς δεν μπορεί να λέει κανείς άλλα πράγματα για την προηγούμενη κυβέρνηση και άλλα για τη δική του. Θα αξιοποιήσουμε και τους ιδιώτες σε αυτή την προσπάθεια να αποδοθούν οι συντάξεις, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες ήταν ήδη στο σύστημα και απλώς τώρα διευρύνεται η παρουσία τους.

Παράλληλα, όπως τόνισε, το πρόβλημα κληρονομήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την κατάσταση των συντάξεων. Κατηγόρησε παράλληλα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έφτιαξε τον ΕΦΚΑ «στο πόδι» με συγχωνεύσεις χωρίς σχέδιο. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης, είπε ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια από πλευράς του υπουργείου να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες για απονομή συντάξεων μέσω ψηφιακών διαδικασιών, δηλαδή να κατατίθενται τα δικαιολογητικά ψηφιακά.