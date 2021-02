Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τετραψήφια ξανά τα νέα κρούσματα

Ακόμη πιο κοντά στο σκληρό lockdown η Αττική. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τα κρούσματα που θα ανακοινώσει απόψε ο ΕΟΔΥ.

Όλο και πιο κοντά στο σκληρό lockdown έρχεται η Αττική, καθώς σήμερα ο ΕΟΔΥ αναμένεται να ανακοινώσει τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων και μάλιστα σημαντικά αυξημένο σε σχέση με αυτούς των προηγούμενων ημέρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταμέτρηση των κρουσμάτων που θα ανακοινωθούν απόψε έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.000 κι αναμένεται τελικά να ξεπεράσει κατά πολύ τα 1.500.

Σύσκεψη για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης πραγματοποιείται το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σύσκεψη με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Στο πλαίσιο της σύσκεψης αναμένεται να αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ήδη από χθες, όταν βρισκόταν στο Ισραήλ, για τα νέα στοιχεία και αποφασίστηκε η σύγκληση της σημερινής σύσκεψης.

Νωρίτερα, την ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα εισηγηθεί σκληρό lockdown στην Αττική.

Όπως είπε, σε συνέντευξή του στο Open, η Αττική αναμένεται να μπει σε καθεστώς σύντομου αλλά ολικού lockdown, όπως εκείνο του περασμένου Μαρτίου, στην περίπτωση που και τα σημερινά στοιχεία είναι ανησυχητικά. «Όλα θα κριθούν από τα κρούσματα, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι ένα ενδεχόμενο καθολικό lockdown θα πρέπει να συνοδεύεται από κλειστά σχολεία και αν είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει τώρα.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα», χαρακτήρισε λάθος να κλειστούν οι πολίτες στα σπίτια τους και καλό θα ήταν να κυκλοφορούν με σύνεση στο ύπαιθρο.

Εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της επιβολής σκληρού lockdown τάχθηκε, μετά τον Βασίλη Κικίλια και ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας το ΘΕΜΑ 104.6 υποστήριξε ότι εάν αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει Μπέργκαμο θα είναι δυσκολότερη και η ανάταξη της οικονομίας. Σημείωσε πως αντιλαμβάνεται ότι όσο λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, τόσο επιβαρύνεται και η κατάσταση στην οικονομία, αλλά πρέπει να υπάρξει η ιεράρχηση «πρώτα ο άνθρωπος».

«Η διαφορά τύπου Μαρτίου με σήμερα είναι κλειστά σχολεία και όχι click away στην αγορά, δεν βλέπω κάποια άλλη διαφορά. Αν αυτό εισηγηθεί ο υπουργός, τι να σας πω. Εμείς στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε άλλες ανησυχίες, ο κάθε ένας όμως βλέπει τον τομέα της ευθύνης του δεν το λέω κριτικά, λογικό είναι». Αυτό απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ότι θα εισηγηθεί καθολικό lockdown στην Αττική, μετά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και την ανησυχία για την πίεση στα νοσοκομεία.

Την αλματώδη αύξηση που παρατηρείται στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Αττικής περιέγραψε ο καθηγητής αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και όπως τόνισε, η εικόνα είναι πιο επιβαρυμένη σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο. «Από την εβδομάδα των Χριστουγέννων και μετά οι επιστήμονες παρατήρησαν αύξηση του ιικού φορτίου από 10 έως 20%, ξαφνικά πριν από 3 εβδομάδες έφτασε στο 80% και αυτή την εβδομάδα στο 205%» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, εκτίμησε ότι στις αρχές Μαρτίου τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού ενδέχεται να φτάσουν τα 2.500 και εξέφρασε την αγωνία του για τον αριθμό των νέων μολύνσεων που θα ανακοινώσει σήμερα και αύριο ο ΕΟΔΥ εξηγώντας ότι η Τρίτη και η Τετάρτη είναι «καθαρές» ημέρες κατά τις οποίες γίνεται σωστή μέτρηση των κρουσμάτων.

Ελπίζω να μη χρειαστεί να πάμε σε ένα γενικό lockdown, δήλωσε στο «ΘΕΜΑ 104,6», η πνευμονολόγος, Διευθύντρια 7ης πνευμονολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα, περίπου 3-4 μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι.

Κρίσιμη κατάσταση χαρακτήρισε την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, καθηγητής Παθολογίας και κλινικής Φαρμακολογίας. Μιλώντας στον «ΘΕΜΑ 104,6», σημείωσε ότι ένα γενικό lockdown δύο εβδομάδων θα ήταν μια λύση, που θα ανέκοπτε την πορεία και τη σημαντική αύξηση στη χώρα μας. «Δεν είμαστε μακριά από το γενικό lockdown», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επιβάρυνση του ΕΣΥ

Η δυναμική της επιδημίας αποτυπώνεται με δραματικό τρόπο στο σύστημα δημόσιας υγείας. Οι ασθενείς με λοίμωξη covid-19 που χρειάζονται νοσηλεία αυξάνονται συνεχώς, πιέζοντας τα νοσοκομεία που ουσιαστικά δεν είχαν το χρονικό περιθώριο να αποσυμπιεστούν για να προετοιμαστούν για το τρίτο κύμα.

Η αύξηση που καταγράφηκε στους διασωληνωμένους μέσα σε τρεις ημέρες, από την περασμένη Παρασκευή μέχρι χθες, είναι απολύτως ενδεικτική: από 246 οι διασωληνωμένοι εκτινάχθηκαν σε 276, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καταγράφοντας αύξηση κατά 12%. Περισσότεροι από τους μισούς διασωληνωμένους βρίσκονται στα νοσοκομεία της Αττικής.

Στο λεκανοπέδιο και το χθεσινό 24ωρο συνεχίστηκαν σταθερά οι εισαγωγές ασθενών με λοίμωξη covid-19 στα νοσοκομεία. Έγιναν 123 νέες εισαγωγές, το 60% του συνόλου των ημερήσιων εισαγωγών λόγω κορωνοϊού στην επικράτεια, στοιχείο ενδεικτικό για το πως η επιδημία κινείται στην Αττική αλλά και πως μπορεί να «οδηγήσει» το νέο κύμα σε όλη τη χώρα.

Ενδεικτικά, στο Τζάνειο κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευτούν 16 ασθενείς λόγω κορωνοϊού, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας άλλοι 17, στο Λαϊκό 22 ασθενείς και στο «Σωτηρία» που είναι αποκλειστικά νοσοκομείο κορωνοϊού άλλοι 26 ασθενείς. Το τελευταίο έχει και την αρνητική πρωτιά νοσηλευομένων με λοίμωξη covid-19 λόγω της αποκλειστικής νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό – χθες νοσήλευε συνολικά σε απλές και ΜΕΘ κλίνες 277 ασθενείς.

Συνολικά στην Αττική νοσηλεύονται 769 ασθενείς σε απλές κλίνες και άλλοι 173 σε κλίνες ΜΕΘ, σύμφωνα με το protothema.gr

Αν αναλογιστεί κάποιος ότι μέσα στις τέσσερις τελευταίες ημέρες στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου εισήχθησαν 473 νέοι ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη covid-19, και ότι ποσοστό περίπου 5% αυτών, δηλαδή περίπου 24 ασθενείς, θα χρειαστεί τις επόμενες 10 ημέρες να εισαχθεί σε ΜΕΘ, αντιλαμβάνεται τον ρυθμό επιβάρυνσης του ΕΣΥ σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και την πίεση που θα συσσωρεύεται στα νοσοκομεία.

ΣΥΡΙΖΑ: οι πολίτες θα πληρώσουν τις αντιφάσεις της Κυβέρνησης

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση τα έχει χαμένα, βυθίζεται στις αντιφάσεις και το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες» και συμπληρώνει.

«Μέχρι σήμερα ξέραμε πως οι επιστήμονες εισηγούνται στην κυβέρνηση. Σήμερα ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι θα εισηγηθεί στους επιστήμονες σκληρό λοκντάουν και ότι τα σχολεία αποτελούν τελικά εστίες μετάδοσης του κορονοϊού και μεταφοράς του μέσα στα σπίτια. Την ίδια ώρα ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξή του άφηνε αιχμές για τον κ. Κικίλια και την προαναγγελία λοκντάουν, ενώ η κα Κεραμέως παρά την εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων σε σχολεία, αρνείται πως ευθύνεται το άνοιγμά τους με αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τάξη και χωρίς προληπτικά τεστ.

Η κυβέρνηση τα έχει πλήρως χαμένα, βυθίζεται στις αντιφάσεις και τις παλινωδίες της, αγνοεί τους ειδικούς και για πολλοστή φορά το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες».

ΚΙΝΑΛ: να πάψει η κυβέρνηση να λειτουργεί ως περιφερόμενος θίασος

"Παλινωδίες και αυτοσχεδιασμούς που προκαλούν περισσότερη ανασφάλεια στους πολίτες", καταλογίζει το Κίνημα Αλλαγής στη κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που έχει λάβει είναι προβληματικά.

Το ΚΙΝΑΛ, σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, αναφέρει ότι η κυβέρνηση οφείλει να σοβαρευτεί. «Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως περιφερόμενος θίασος. Αναμένουμε σοβαρές τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει τις ευθύνες του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ επικρίνει τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, για τη δήλωσή του ότι «θα προτείνει στους επιστήμονες (το είδαμε κι αυτό) σκληρό lockdown και πως τα σχολεία αποτελούν εστίες διασποράς, αδειάζοντας την υπουργό Παιδείας που επιμένει να μην "βλέπει" τον συνωστισμό στις τάξεις. Αλλά και τον υπουργό Ανάπτυξης, που άλλα έλεγε την ίδια ώρα στα μέσα ενημέρωσης».