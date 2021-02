Κοινωνία

Καβάτζωνε κοκαϊνη στο αυτοκίνητο και την πουλούσε (εικόνες)

Τον "έπιασαν" με κρυμμένα ναρκωτικά κάτω από το χειρόφρενο. Χειροπέδες σε διακινητή και "πελάτη".

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 5-2-2021 στον Άλιμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας, αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών. Συνελήφθη επίσης ημεδαπός για αγορά ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση αλλοδαπού στην διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ο κατηγορούμενος αλλοδαπός κατελήφθη να κατέχει, επιμελώς κρυμμένη σε ειδική κρύπτη κάτω από το χειρόφρενο του αυτοκινήτου του, μέσα σε πλαστικό δοχείο, ποσότητα κοκαΐνης. Λίγο νωρίτερα είχε πωλήσει ποσότητα κοκαΐνης στον συλληφθέντα ημεδαπό.

Σε έρευνα που επακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης, καθώς και κουτάκι αναψυκτικού που περιείχε (20) συσκευασίες με κοκαΐνη, έτοιμες προς πώληση.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

448,9- γραμμάρια κοκαΐνης

2- ζυγαριές ακριβείας

αυτοσχέδια ξύλινη κατασκευή χρησιμοποιούμενη για τη νόθευση και επανατυποποίηση της κοκαΐνης

το χρηματικό ποσό των -1.520- ευρώ

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.