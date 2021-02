Κόσμος

Απετράπη σχέδιο δολοφονίας του Βούτσιτς

Βίντεο ντοκουμέντα είδαν το "φως" της δημοσιότητας. Ποιοι κρύβονταν πίσω από το σχέδιο δολοφονίας του Σέρβου Προέδρου.

Του Τάκη Σφυρή

Συγκλονίζουν την Σερβία οι αποκαλύψεις τηλεοπτικής εκπομπής ότι το οργανωμένο έγκλημα είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δολοφονίας του Πρόεδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η δολοφονία, που επρόκειτο να γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2021, απετράπη μετά την έγκαιρη επέμβαση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Η εντολή είχε δοθεί από συνδικάτα όπως ίσως οι Ροζ Πάνθηρες που αλληλοεξοντώνονταν για το ποιός είχε άκρες στην εξουσία που τους είχε κηρύξει τον πόλεμο.

Βίντεο δείχνουν την άσκηση ελεύθερων σκοπευτών μέσα σε δάσος και υπό την επίβλεψη πρωτοπαλίκαρων του αρχινονού με το παρατσούκλι “Μπελάς", κατά κόσμον Βέλικο Μπέλιβουκ. Παράλληλα, σε ηχητικό ντοκουμέντο ο “Μπελάς” συζητά πώς να βγάλουν από τη μέση τον αρχηγό των "Ροζ Πανθήρων".

Σε ακόμα ένα βίντεο φαίνεται η ενέδρα σε μέλος αντίπαλης οργάνωσης. Στην αποθήκη του “Μπελά” βρήκαν και το τουφέκι που θα χρησιμοποιούσαν οι ελεύθεροι σκοπευτές του για να τελειώσουν τον Σέρβο Πρόεδρο. Αυτά τα γνώριζε ο Βούτσιτς την νύχτα των αποκαλυπτηρίων. Ήξερε τί τον περίμενε, αν κάτι πήγαινε στραβά…