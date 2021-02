Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: 100% αύξηση στα λύματα

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη. "Έκρηξη" του ιιού φορτίου στα λύματα της πόλης.

Η ανάλυση των δειγμάτων που ελήφθησαν την Παρασκευή 5 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, μετά τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των μετρήσεων, σε σύγκριση με τις μετρήσεις της 1ης και 3ης Φεβρουαρίου, δείχνει 100% αύξηση της συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα. Το ποσοστό της συγκέντρωσης του ιικού φορτίου ανιχνεύεται σε επίπεδα αντίστοιχα της 20ης Οκτωβρίου, αλλά χαμηλότερα της συγκέντρωσης των τελευταίων ημερών του Οκτωβρίου, όταν είχε ξεκινήσει μία εκθετική αύξησή της, το φθινόπωρο.

«Διαπιστώνεται διπλασιασμός του ιικού φορτίου και μία συνεχής αύξηση της συγκέντρωσής του στα λύματα από τις αρχές του μήνα, η οποία παραμένει έντονα ανησυχητική και εφιστά την προσοχή όλων μας, καθώς αν σταδιακά ενταθεί θα δημιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις στο σύστημα υγείας και στην καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Πρόσθεσε, δε, ότι «ο εντοπισμός κρουσμάτων μεταλλαγμένων- πολύ πιο μεταδοτικών στελεχών του SARS-CoV-2, σε συνδυασμό με φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα, μπορεί να ερμηνεύσει τις έντονα αυξητικές τάσεις διασποράς του ιού στην κοινότητα» και «είναι πλέον και στην ατομική ευθύνη του καθενός, το να μην οδηγηθούμε σε μία εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, αλλά να αποφύγουμε μία επανάληψη όσων βιώσαμε τον περασμένο Νοέμβρη», και γι' αυτό «η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων, είναι ο μόνος τρόπος, ο μόνος δρόμος».

Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις της 27ης Ιανουαρίου, 29ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου είχαν δείξει αύξηση στο ιικο φορτίο των λυμάτων της τάξης του 50%, που στις επόμενες μετρήσεις παγιώθηκε με τάσεις σταθεροποίησης.

«Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της τάσης με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις. Ο διπλασιασμός που καταγράφεται είναι πέρα από οποιαδήποτε πειραματική αβεβαιότητα, δεν ξεπερνά τα όποια όρια σφάλματος», δήλωσε ο καθ. Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος.

Στο διάγραμμα που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτυπώνεται η αύξηση του ιικού φορτίου σε επίπεδα υψηλότερα των αντίστοιχων της 18ης Δεκεμβρίου.

Οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα -όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ- οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.