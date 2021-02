Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: το τοπίο για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Τι θα γίνει με τα μισθώματα των εργαζομένων σε αναστολή. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για να δηλωθούν τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια του Ιανουαρίου.

Με κούρεμα που θα έρθει σε δύο χρόνους για ιδιοκτήτες ακινήτων, ενοικιαστές εργαζόμενους και επιχειρήσεις προσπαθεί το οικονομικό επιτελείο να βοηθήσει την κοινωνία, την ώρα μάλιστα που η οικονομία βρίσκεται ένα βήμα πριν το ολικό lockdown για να προλάβει τα χειρότερα στην υγειονομική κρίση.

Έτσι, τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις από τους κλάδους εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού απαλλάσσονται στο 100% από την πληρωμή ενοικίων τον Μάρτιο. Μάλιστα εξετάζεται επέκταση του μέτρου και για τον Απρίλιο αλλά αυτό θα αποφασισθεί τον επόμενο μήνα και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην οικονομία. Πάντως όπως προοιωνίζονται τα στοιχεία με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης ορισμένοι κλάδοι όπως η εστίαση θα αργήσουν να ανεβάσουν ρολά.

Και όλα αυτά την ώρα που οι επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές αλλά παραμένουν πληττόμενες θα καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για ένα ακόμη μήνα. Την ίδια έκπτωση θα έχουν το Μάρτιο οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν το 60% του ενοικίου για την κύρια κατοικία τους ή για το σπίτι του παιδιού τους που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη κατοικία τους.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την πλευρά τους θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την κρατική αποζημίωση για όλους τους μήνες που είτε δεν θα έχουν εισπράξει καθόλου ενοίκια είτε τα ενοίκια θα είναι μειωμένα κατά 40%.

Εντός του Φεβρουαρίου θα πληρωθούν οι «ουρές» από τα κουρεμένα μισθώματα του Νοεμβρίου (25.000 δεν έχουν δηλώσει ακόμα το IBAN), θα γίνουν οι συμψηφισμοί φόρου για περίπου 20.000 ιδιοκτήτες που διόρθωσαν τις δηλώσεις Covid Μαρτίου-Αυγούστου 2020 και θα τρέξουν οι πληρωμές για τα ενοίκια Δεκεμβρίου.

Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να δηλωθούν τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια του Ιανουαρίου προκειμένου στις αρχές Μαρτίου να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό Απρίλιο με Μάιο θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για τα μισθώματα Φεβρουαρίου, Μαρτίου.

Το τοπίο για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες για τα ενοίκια Μαρτίου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μηδενικά ενοίκια: Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου και τον Μάρτιο:

Επιχειρήσεις της εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες κ.α)

Επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι).

Τα γυμναστήρια και οι επιχειρήσεις του αθλητισμού.

Επιχειρήσεις του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών που μπορεί να λειτουργούν αλλά πλήττονται ιδιαίτερα από τα περιοριστικά μέτρα.

2. Λιανεμπόριο: Απαλλάσσονται στο 100% από το ενοίκιο του Μαρτίου και οι επιχειρήσεις από το λιανεμπόριο.

3. Πληττόμενες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές: Το ενοίκιο του Μαρτίου θα είναι μειωμένο κατά 40%. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

4. Εργαζόμενοι: Οι εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας δικαιούνται και το Μάρτιο μείωση κατά 40% του ενοικίου που πληρώνουν για την κύρια κατοικία τους ή και για το παιδί τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία του.

5. Ιδιοκτήτες ακινήτων: Οι φορολογούμενοι που δεν θα εισπράξουν ενοίκια τον Μάρτιο θα αποζημιωθούν από το κράτος για το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου ενοικίου. Για παράδειγμα στα 1.000 ευρώ ενοίκιο ο ενοικιαστής δεν θα πληρώσει τίποτα για το Μάρτιο και ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει από το κράτος το 80% του ενοικίου, δηλαδή 800 ευρώ τα οποία θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Από το ενοίκιο των 1.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα χάσει 200 ευρώ αλλά τα 800 ευρώ που θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό θα είναι αφορολόγητα. Όσοι εισπράξουν «κουρεμένα» ενοίκια κατά 40% θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί. Για παράδειγμα στα 600 ευρώ ενοίκιο ο ενοικιαστής θα πληρώσει τον Μάρτιο 360 ευρώ. Από τα 240 ευρώ που θα χάσει ο ιδιοκτήτης το κράτος θα του δώσει τα 120 ευρώ με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και δεν θα λάβουν καθόλου ενοίκιο θα αποζημιωθούν από το κράτος, στο 60% του αρχικού μισθώματος. Δηλαδή για ενοίκιο 3.000 ευρώ θα λάβουν από το κράτος 1.800 ευρώ.