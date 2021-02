Κοινωνία

Μουσικός έστησε γλέντι σε αποθήκη εν μέσω lockdown

Πρόστιμα σε όλους και ποινή φυλάκισης στον 24χρονο διοργανωτή.

Με φυλάκιση 4 μηνών με τριετή αναστολή «πλήρωσε» 24χρονος μουσικός το γλέντι που οργάνωσε για χάρη της φίλης του, σε αποθήκη που νοικιάζει στον Εύοσμο. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης, ενώ ήδη τού είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ.

Η συνάθροιση παρά τα απαγορευτικά μέτρα της πανδημίας έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα από την αστυνομία, ύστερα από καταγγελία που έγινε. Ο διοργανωτής, που είναι και μουσικός, συνελήφθη και τού επιβλήθηκε το παραπάνω πρόστιμο, ενώ στους άλλους πέντε συμμετέχοντες επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα.

Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε άμεσα στο Αυτόφωρο και δικάστηκε. Στην απολογία του παραδέχτηκε ότι οργάνωσε το μίνι γλέντι για χάρη της συντρόφου του, ισχυριζόμενος πως την αστυνομία ειδοποίησε αντίζηλός του.