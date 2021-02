Πολιτική

Ο Κωνσταντίνος Βλάσης στον ΑΝΤ1 για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (βίντεο)

Τι λέει ο Υφυπ. Εξωτερικών για τις πρωτοβουλίες με στόχο την εξάπλωση της εκμάθησης της γλώσσας που «σημάδεψε» την πολιτιστική πορεία του πλανήτη.

«Το βίντεο αυτό σκορπάει μόνο χαμόγελα σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολη όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για την παγκόσμια κοινότητα», είπε ο Κωνσταντίνος Βλάσης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, αναφερόμενος στο βίντεο του ΥΠΕΞ για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, με πρωτοβουλία του οποίου οργανώθηκε το όλο εγχείρημα, «εστάλησαν συνολικά 500 βίντεο, από 54 χώρες σε 5 ηπείρους. Ήταν πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση στο κάλεσμα που έγινε μέσω των πρεσβειών και των προξενικών Αρχών, που ζητούσαν από τα παιδιά που κάνουν μαθήματα ελληνικών στις χώρες τους να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα “γιατί μαθαίνω ελληνικά;”».

«Τώρα στέλνουμε αυτό το βίντεο σε όλες τις γωνιές του πλανήτη για να μεταδοθεί το μήνυμα, καθώς η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, με τα μαθήματα μέσω των ελληνικών σχολείων και των μαθημάτων που οργανώνονται από Εκκλησίες, με τους διορισμούς εκπαιδευτικών, με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, όπως κάναμε πρόσφατα με 500 βιβλία που στείλαμε στην Λατινική Αμερική, διότι οι Έλληνες είναι παντού και θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την γλώσσα μας»¨, συμπλήρωσε ο κ. Βλάσης.

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι είναι διαρκής η προσπάθεια ανάδειξης της πλούσιας ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας και προσφοράς στην Οικουμένη, αναφέροντας ότι «πριν από 4-5 μήνες, εν μέσω της πανδημίας, ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα, που απευθύνεται σε ομογενείς ανά τον κόσμο και φιλέλληνες, με τα σπουδαία επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού, ώστε να φέρουμε την Ελλάδα πιο κοντά σε όλον τον κόσμο».