Ληστής ετών 72 πίσω από ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις (εικόνες)

Δήλωνε συλλέκτης ρολογιών, ακόμα και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Πώς έφθασαν στα ίχνη του οι Αρχές. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Ισχυρίστηκε ότι είναι… συλλέκτης, ότι έχει αγοράσει σε δημοπρασία ακόμα κι ένα ρολόι που ανήκε στον Άκη Τσοχατζόπουλο, ωστόσο δεν είχε ούτε ένα πιστοποιητικό γνησιότητας ή αγοραπωλησίας για τα δεκάδες πανάκριβα ρολόγια, τα κοσμήματα και τα όπλα που κατάσχεσαν στο σπίτι του στον Άγιο Παντελεήμονα τα στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Αν και στα 72 του χρόνια, με ποινικό παρελθόν για ληστείες, ο ηλικιωμένος που έχει και γνώσεις κλειδαρά φαίνεται ότι δεν ήθελε ακόμα να πάρει σύνταξη από την... παρανομία. Η πληροφορία που έφτασε στο Λιμενικό ήταν ότι ένας μεγάλης ηλικίας άνδρας, διαπράττει ένοπλες ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Με την παρουσία εισαγγελέα και την υποστήριξη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Πειραιά, τα στελέχη της Ασφάλειας του Λιμενικού έκαναν έφοδο στο σπίτι όπου εντόπισαν πάνω από 40 ακριβά ρολόγια και άλλα τιμαλφή, ζυγαριές ακριβείας για χρυσό και ελεγκτή διαμαντιών, όπως επίσης διαρρηκτικά εργαλεία, πλαστελίνη και μήτρα για αντιγραφή κλειδιών κι ένα τέηζερ για ακινητοποίηση σκύλων!

Ο πλήρης κατάλογος των κατεσχεθέντων έχει δοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ώστε να δημοσιοποιηθεί και να διαπιστωθεί αν έχει δηλωθεί η κλοπή τους ή αν θύματα κλοπής τα αναγνωρίσουν. Εκτιμάται πάντως ότι ο 72χρονος συμμετείχε και σε κύκλωμα κλεπταποδόχων.

Αναλυτικά τα ευρήματα των λιμενικών:

40 ρολόγια χειρός διάφορων επωνυμιών,

1 χρονόμετρο χειρός,

4 ρολόγια τσέπης,

1 επιτραπέζιο ρολόι,

13 δαχτυλίδια,

2 ζευγάρια μανικετόκουμπα,

1 ταυτότητα χειρός,

3 σταυροί,

1 ταυτότητα λαιμού,

3 αλυσίδες λαιμού,

1 σκουλαρίκι,

1 μεταλλικό μπρασελέ,

1 μεταλλικό στρογγυλό μενταγιόν,

5 αναπτήρες,

1 ασημένια πλάκα,

1 ζυγαριά ακριβείας,

01 πιστόλι διαμετρήματος 765 και μία γεμιστήρα με θήκη,

1 πιστόλι με μία γεμιστήρα με πέντε 05 φυσίγγια των 9mm συνοδευόμενο από δεύτερη γεμιστήρα και την θήκη του,

25 φυσίγγια των 32 mm,

25 νομίσματα παλαιοτέρων ετών και διάφορων χωρών,

1 μαύρο τσαντάκι το οποίο περιείχε τρία 03 μεταλλικά κουτάλια, δύο 02 μεταλλικά βραχιόλια τύπου χειροπέδες, τρία 03 μεταλλικά περιλαίμια, έξι 06 μεταλλικά βραχιόλια, δύο 02 ζεύγη σκουλαρίκια, ένα 01 μεταλλικό κόσμημα, έξι 06 μεμονωμένα μεταλλικά σκουλαρίκια, δύο 02 μεταλλικά περιδέραια και ένα μεταλλικό διάτρητο τσαντάκι χειρός,

1 τσαντάκι χειρός, το οποίο περιείχε τριάντα τρία 33 χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ 50€

1 μεταλλικό αντικείμενο,

1 κομπολόι,

1 μικρή κασετίνα, η οποία περιείχε τρία 03 μεταλλικά αντικείμενα σε μορφή μενταγιόν,

3 σφυριά,

1 μεταλλική κασετίνα τσιγάρων, η οποία είχε διαμορφωθεί με υλικό, ως μήτρα αντιγραφής κλειδιών,

1 σακίδιο πλάτης, το οποίο περιείχε εργαλεία διάρρηξης και συγκεκριμένα ένα 01 γωνιακό τροχό, δύο 02 ηλεκτρικά κατσαβίδια, πέντε 05 δίσκους κοπής, τρία 03 μπεκ υδροκοπής, πλήθος κλειδιών, ένα 01 κλειδί κάβουρα και ένα 01 σετ εξαγωγής σπασμένων βιδών,

2 ζευγάρια γάντια,

πλήθος κλειδιών,

ένας ελεγκτής διαμαντιών,

2 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

1 κόκκινη πλαστική συσκευασία, η οποία περιείχε τρεις 03 κάρτες sim κινητής τηλεφωνίας,

1 στρογγυλός μεταλλικός μετρητής πάχους μεταλλικών αντικειμένων,

1 τέιζερ υπέρυθρων για ακινητοποίηση σκύλων,

1 διαβατήριο αμφιβόλου γνησιότητας και

το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ.