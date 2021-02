Κοινωνία

Έφοδος στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για τον Κουφοντίνα (εικόνες)

"Ντου" αντιεξουσιαστών με καπνογόνα και τρικάκια.

Επίθεση με τρικάκια πραγματοποίησε νωρίτερα ομάδα αντιεξουσιαστών στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι συγκεντρωμένοι μπήκαν στο κτίριο όπου στεγάζεται το Πρακτορείο, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο κρατώντας ένα αναμένο καπνογόνο, κρέμασαν πανό στο μπαλκόνι, παρέμειναν λίγα λεπτά και αποχώρησαν πρoτού φτάσει στο σημείο η αστυνομία.