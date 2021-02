Οικονομία

Μητσοτάκης: εμβληματικό έργο το λιμάνι του Πειραιά και η επένδυση της Cosco

Τι είπε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τον τουρισμό και την κλιματική αλλαγή στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Ευρώπης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και τόνισε πως η Πρωτοβουλία 17+1 έχει τα χαρακτηριστικά ώστε να συμβάλει στη λήψη τολμηρών αποφάσεων μέσω της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της διαφάνειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η επένδυση της Cosco στον Πειραιά αποτελεί παράδειγμα αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. «Το παράδειγμα της κινεζικής επένδυσης από την Cosco στο λιμάνι του Πειραιά υπογραμμίζει αυτή την προσέγγιση win-win, μιας επενδυτικής πρωτοβουλίας που είναι αμοιβαία ευεργετική και για τις δύο χώρες», είπε.

«Το λιμάνι του Πειραιά και η επένδυση της Cosco είναι ένα εμβληματικό έργο», σχολίασε απαντώντας ο Πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping. «Το λιμάνι έχει γίνει σημαντικός κόμβος για την ταχεία χερσαία και θαλάσσια σύνδεση Κίνας - Ευρώπης και για τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης» συνέχισε ο κ. Xi, συμπληρώνοντας πως το Πεκίνο είναι «έτοιμο να εργαστεί από κοινού με την Ελλάδα και άλλες πλευρές για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας» στο πλαίσιο του σχήματος 17+1.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ιδέα της Ελλάδας για θέσπιση πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα διευκολύνει τα ταξίδια και τον τουρισμό. «Πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και θα επιδιώξουμε να εργαστούμε σε διμερές επίπεδο για να διασφαλίσουμε πως οι κινέζοι τουρίστες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και αν μπορούν να επιδείξουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούμε να εγγυηθούμε πως δεν θα υπάρξουν επιπρόσθετοι περιορισμοί», επισήμανε.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τους στόχους που έχει θέσει η Κίνα για την προστασία του περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη σταθερή δέσμευση των χωρών που προκαλούν τις μεγαλύτερες εκπομπές».

Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να διοργανώσει φέτος την 6η Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου για την Τουριστική Συνεργασία και το 3ο Φόρουμ Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. «Είναι απόδειξη της πρόθεσής μας να είμαστε παραγωγικό μέλος της Πρωτοβουλίας», δήλωσε.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη μας, την Αυτού Εξοχότητα Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping, για τη διοργάνωση της πρώτης Συνόδου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε με αυτό τον τρόπο, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων. Δυστυχώς χρειάστηκε να αναβάλουμε τη συνάντησή μας στο Πεκίνο τον περασμένο Απρίλιο, εξαιτίας της πανδημίας, και για τους ίδιους λόγους δεν μπορέσαμε να βρεθούμε δια ζώσης και σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έγινε μόνιμο μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Κίνας - CEEC, του 17+1, τον Απρίλιο του 2019. Είναι το νεότερο μέλος αλλά και το παλαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία.

Τιμώντας τις υποχρεώσεις μας, η δέσμευσή μας να διοργανώσουμε φέτος την 6η Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου για την Τουριστική Συνεργασία, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού, και το 3ο Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι απόδειξη της πρόθεσής μας να είμαστε παραγωγικό μέλος της Πρωτοβουλίας. Είμαστε αισιόδοξοι πως, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της υγειονομικής κρίσης, αυτές οι συναντήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με τη φυσική παρουσία όλων των μελών της Πρωτοβουλίας. Αν η πανδημία απέδειξε κάτι, είναι ότι η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των σημαντικών οικονομικών συνεπειών της απαιτεί τολμηρές αποφάσεις. Αυτό μπορεί να καταστεί πιο εύκολο μέσω της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της διαφάνειας. Πιστεύω πως το εύρος της Πρωτοβουλίας και η πολυπολιτισμική της φύση μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό.

Αλλά πέραν των πολιτιστικών παραμέτρων, σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, πιστεύω πως οι επενδύσεις, το εμπόριο και οι διαπροσωπικοί δεσμοί συγκαταλέγονται στα πιο αποτελεσματικά μέσα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του κόσμου μας την επομένη της πανδημίας. Πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη, την εξωστρέφεια και την αμοιβαιότητα, σε συνδυασμό με την προσήλωση σε διεθνείς αρχές και αξίες. Το παράδειγμα της κινεζικής επένδυσης από την Cosco στο λιμάνι του Πειραιά υπογραμμίζει αυτή την προσέγγιση win-win, μιας επενδυτικής πρωτοβουλίας που είναι αμοιβαία ευεργετική και για τις δύο χώρες. Τέλος θα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να θεσπίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους. Υπό αυτό το πρίσμα, χαιρετίζω προσωπικά τα σχόλια του Προέδρου Xi τα οποία δείχνουν προς την κατεύθυνση της βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά για όλα τα μέλη του σχήματος 17+1, γεγονός υπέρτατης σημασίας. Επίσης χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα συμφώνησαν, επί της αρχής, μετά από μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, για τη συνολική συμφωνία για επενδύσεις (CAI) τον Δεκέμβριο του 2020.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω πως η Ελλάδα εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο της Πρωτοβουλίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ειδικά χαιρετίζει τη στήριξη της Κίνας στην κοινή μας προσπάθεια. Επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Ένας από τους τρόπους να το πετύχουμε είναι διευκολύνοντας τον τουρισμό και τα ταξίδια μετά την πανδημία. Για το λόγο αυτό, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα έχει προτείνει την ιδέα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, που είναι ουσιαστικά απόδειξη πως κάποιος έχει εμβολιαστεί. Ως ένα εργαλείο για να διευκολυνθεί η επανέναρξη των ταξιδιών και οι τουρίστες να μπορούν είτε να επισκέπτονται την Κίνα είτε να έρχονται στην Ευρώπη από την Κίνα. Πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και θα επιδιώξουμε να εργαστούμε σε διμερές επίπεδο για να διασφαλίσουμε πως οι κινέζοι τουρίστες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και αν μπορούν να επιδείξουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούμε να εγγυηθούμε πως δεν θα υπάρξουν επιπρόσθετοι περιορισμοί. Προσβλέπουμε επίσης σε περαιτέρω συνεργασία μας, καθώς υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευθετήσουμε και πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Η συνδεσιμότητα, η καινοτομία και η πράσινη οικονομία μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα, κ. Πρόεδρε, τη δέσμευση της Κίνας να επιδιώξει ουδετερότητα στις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2060. Γνωρίζουμε όλοι πως οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη σταθερή δέσμευση των χωρών που προκαλούν τις μεγαλύτερες εκπομπές. Τέλος, όπως ανέφεραν πολλοί προλαλήσαντες, η 12η Φεβρουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη του Νέου Κινεζικού Έτους. Θα ήθελα να στείλω τις θερμότερες ευχές μου από την Αθήνα στην Εξοχότητά Πρόεδρο Xi και τους φίλους μας, τους πολίτες της Κίνας. Είμαι πεπεισμένος πως αυτός ο χρόνος θα φέρει ανανεωμένη δυναμική για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των χωρών μας και των φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών μας".