Πολιτισμός

Τζέραρντ Μπάτλερ: Tα ξεχωριστά γενέθλια με τις... θαλάσσιες χελώνες

Τι αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Total Film Magazine.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Τζέραρντ Μπάτλερ σε συνέντευξή του στο Total Film Magazine αποκάλυψε πώς γιόρτασε τον Νοέμβριο του 2019, τα γενέθλιά του στην Κόστα Ρίκα με τη βοήθεια θαλάσσιων πλασμάτων.

«Δεν είμαι τύπος των γενεθλίων» είπε ο Μπάτλερ στο περιοδικό. «Συχνά, στα γενέθλιά μου, στις 7 μμ, έλεγα: "εντάξει, ας πάμε για δείπνο". Αλλά εκείνη τη φορά, διοργάνωσα ένα μεγάλο γεγονός στην Κόστα Ρίκα και είχα πολλούς φίλους».

Ο ηθοποιός τόνισε ότι ήταν παρόντες πολλοί «πνευματικοί άνθρωποι» και ότι ήταν ένα πολύ δυνατό γεγονός, καθώς «απελευθέρωσε θαλάσσιες χελώνες στον ωκεανό». «Είμαι τόσο ικανοποιημένος που το έκανα» πρόσθεσε.

Την περίοδο που ήταν στην Κόστα Ρίκα, ο Τζέραρντ Μπάτλερ συμμετείχε στην εκδήλωση «Envision Festival», η οποία «εμπνέει τη θετική συλλογική συνείδηση όσων συμμετέχουν στη βελτίωση του εαυτού τους και του πλανήτη».

Τα γενέθλια του ηθοποιού γιορτάστηκαν αρκετούς μήνες προτού η πανδημία της Covid-19 πλήξει όλο τον πλανήτη, με πολλούς πλέον να αδυνατούν να γιορτάσουν τον τελευταίο χρόνο τη σημαντική αυτή μέρα.

Στην πιο πρόσφατη ταινία, με τίτλο Greenland, στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Μπάτλερ και η οικογένειά του αγωνίζονται να επιβιώσουν ενόψει μίας τρομερής κατακλυσμιαίας φυσικής καταστροφής.