Κοινωνία

Το φορτίο με τις μπανάνες έκρυβε δεκάδες κιλά κοκαΐνης (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση στο λιμάνι του Πειραιά. Από ποια χώρα προέρχονταν τα ναρκωτικά και ποιος ήταν ο προορισμός τους.

Κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 33 κιλών και 885 γραμμαρίων εντόπισε το ΣΔΟΕ ύστερα από έρευνα σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά. Η κοκαΐνη προερχόταν απο το Εκουαδόρ και, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προορισμό την Τουρκία. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορία περί επικείμενης μεταφοράς σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης διά της θαλάσσιας οδού μέσω εμπορευματοκιβωτίων, εντόπισε, με τη συνεργασία του γραφείου της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations - HSI) της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, αριθμό εμπορευματοκιβωτίων τα οποία δεσμεύτηκαν προς έλεγχο.

Από τον έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με υπαλλήλους του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, σε ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο μετέφερε ως νόμιμο φορτίο μπανάνες, προερχόμενο από Εκουαδόρ με τελικό προορισμό την Τουρκία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 28 συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 33 κιλών και 885 γραμμαρίων.

Το εμπορευματοκιβώτιο είχε αναχωρήσει στις 10-1-2021 από τον λιμένα του Γκουαγιακίλ στο Εκουαδόρ και είχε αφιχθεί στις 2-2-2021 στον λιμένα του Πειραιά. Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής διενεργείται προανάκριση.