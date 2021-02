Πολιτική

Έκτακτη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων για πιο “σφιχτό” lockdown

Τι είπε ο Βασίλης Κικίλιας, μετά την συνεδρίαση υπο τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Απο πότε θα ισχύσουν τα νέα μέτρα.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και της ραγδαίας ανόδουτου αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλινικές και ΜΕΘ Covid19, κυρίως στην Αττική.

Όπως δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, εντός της ημέρας, όπως ζήτησε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων, για να εξεταστούν οι προτάσεις της Κυβέρνησης για λήψη πρόσθετων μέτρων στην Αττική. Αναμένεται να υπάρξουν έκτακτες ανακοινώσεις, πιθανότατα την Τετάρτη, για μέτρα που θα έχουν άμεση ισχύ.

Ερώτημα παραμένει αν το αναμενόμενο κλείσιμο εκ νέου των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ισχύσει μόνο για την Αττική και ορισμένες άλλες "κοκκινες" περιοχές ή για όλη την Ελλάδα, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των μαθητών, καθώς και το αναμενόμενο κλείσιμο των καταστημάτων του λιανεμπορίου θα τύχει εφαμρογής μόνο στην Αττική ή και στην Θεσσαλονίκη, καθώς και σε τυχόν άλλες "κοκκινες" περιοχές.

Τα νέα μέτρα αναμένεται να έχουν ισχύ για δύο εβδομάδες.

Η σύσκεψη στο Μαξίμου

Στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου, για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης, συμμετείχαν οι κ. Κικίλιας, Χαρδαλιάς, Τσιόδρας και Αρκουμανέας.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ήδη από χθες, όταν βρισκόταν στο Ισραήλ, για τα νέα στοιχεία και αποφασίστηκε η σύγκληση της σημερινής σύσκεψης. Νωρίτερα, την ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα εισηγηθεί σκληρό lockdown στην Αττική.





Νέο "άλμα" στα κρούσματα την Τρίτη

Εν τω μεταξύ, ζοφερές ειναι, με βάση τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο ΕΟΔΥ έως νωρίς το πρωί, οι εκτιμήσεις για την έξαρση του κορονοϊού, καθώς την Τρίτη αναμένεται να υπάρχει νέα "εκρηξη" στις νέες μολύνσεις και να ανακοινωθεί τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων και μάλιστα σημαντικά αυξημένος σε σχέση με αυτούς των προηγούμενων ημέρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταμέτρηση των κρουσμάτων που θα ανακοινωθούν το απόγευμα της Τρίτης είχε απο τις πρώτες πρωινες ώρες γίνει τετραψήφια και αναμένεται τελικά να ξεπεράσειτελικώς κατά πολύ τα 1.500 μέχρι τις 15:00, οποτε σταματή η προσμέτρηση δεδομένων στην ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

"Καμπανάκι" απο το ΕΣΥ

Σήμα κινδύνου για τα νοσοκομεία της Αττικής. Η πίεση αυξάνεται και πάλι και τα κρεβάτια γεμίζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Μέσα σε δύο ημέρες είχαμε 390 εισαγωγές στα νοσοκομεία της χωράς, με πάνω από τις μισές να είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την Παρασκευή έως σήμερα γέμισαν σχεδόν όλες οι απλές κλίνες Covid του Σωτηρία, ενώ υπάρχουν μόλις 6 κενά κρεβάτια και 20 εντατικής.

Η πληρότητα στις ΜΕΘ έχει ανέβει επικίνδυνα αγγίζοντας το 70% με μόλις 74 κενά κρεβάτια στην Αττική. Ο Ευαγγελισμός διαθέτει μόλις μία ελεύθερη κλίνη και 13 το Αττικόν. Στο ίδιο νοσοκομείο οι απλές κενές κλίνες είναι μόλις 15. Στην Πάτρα τα δύο νοσοκομεία πιέζονται πιο πολύ από ποτέ, καθώς νοσηλεύονται 66 ασθενείς σε Covid κλινικές και οκτώ στις ΜΕΘ. Στα επείγοντα τις τελευταίες ημέρες δημιουργείται το αδιαχώρητο.