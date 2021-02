Πολιτισμός

Πορτρέτο της Καμάλα Χάρις από θρυμματισμένο γυαλί

Το γλυπτό του Ελβετού καλλιτέχνη Simon Berger εγκαταστάθηκε μπροστά από το Lincoln Center στην Ουάσινγκτον.

Σε ένα καινούργιο έργο τέχνης απαθανατίστηκε η Καμάλα Χάρις, η οποία έγραψε ιστορία αναλαμβάνοντας ως πρώτη Μαύρη και Ασιάτισσα τα καθήκοντα της αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Το γλυπτό του Ελβετού καλλιτέχνη Simon Berger εγκαταστάθηκε από το National Women History's Museum και το δίκτυο Chief μπροστά από το Lincoln Center στην Ουάσινγκτον. Είναι κατασκευασμένο από θρυμματισμένο γυαλί, συμβολίζοντας τον θρυμματισμό της υάλινης οροφής – ευθεία αναφορά στην αγγλική έκφραση «shattering of the glass ceiling» –, που εμποδίζει γυναίκες να ανέλθουν σε θέσεις εξουσίας.

«Η εκπροσώπηση έχει σημασία, ειδικά στην κάλπη, και η ορκωμοσία της Καμάλα Χάρις, ως πρώτης γυναίκας και πρώτης έγχρωμης γυναίκας να υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είναι στιγμή-ορόσημο στην ιστορία της Αμερικής» τόνισε, σε ανακοίνωση, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του National Women History's Museum, Holly Hotchner.

Ο Berger εξέλιξε τη μοναδική του τεχνική θρυμματισμού γυαλιού το 2016, όταν άρχισε να κτυπά με σφυρί επίπεδα γυαλιού για να δημιουργήσει ρωγμές, οι οποίες από απόσταση δημιουργούν αναγνωρίσιμες εικόνες. Βάσισε το πορτρέτο της Χάρις, στο οποίο έδωσε τον τίτλο «Glass Ceiling Breaker», σε φωτογραφία της από τη φωτογράφο Celeste Sloman.

Το μουσείο επιστράτευσε το νεοϋρκέζικο γραφείο BBH New York και την εταιρεία παραγωγών «m ss ng p eces» για το σκηνικό της εγκατάστασης, η οποία ως το βράδι του περασμένου Σαββάτου εκτίθετο με φόντο τη λιμνούλα του National Mall και το Washington Monument.