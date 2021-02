Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Άρειος Πάγος: Θετική η Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου

Η αεροπαγίτης ανακρίτρια της υπόθεσης Novartis, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου. είχε έρθει σε επαφή με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, οποίος νοσηλεύεται στο "Σωτηρία" με κορονοϊό.

Η αρεοπαγίτης ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Novartis Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, ανιχνεύτηκε θετική στον COVID-19 μετά την επαφή που είχε έρθει με τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, ο οποίος ήδη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία», λόγω κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, 3 Φεβρουαρίου 2021, είχε πάει στο γραφείο της κυρίας Αλεβιζοπούλου και κατέθεσε για την υπόθεση της Novartis ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και νυν διευθυντής του γραφείου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καλογήρου, ο οποίος στη συνέχεια ανιχνεύτηκε θετικός στον COVID-19 και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» από την περασμένη εβδομάδα από την βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού.

Στη συνέχεια, μόλις γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Καλογήρου ότι είναι θετικός στον COVID-19 τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα η κυρία Αλεβιζοπούλου και η γραμματέας που συμμετέχει στις ανακρίσεις, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους.

Χθες, η κυρία Αλεβιζοπούλου ανέβασε πυρετό και για το λόγο αυτό επισκεύτηκε το νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» και οι γιατροί μετά από τις αναγκαίες εξετάσεις διαπίστωσαν ότι είναι θετική στον κορονοϊό. Της έδωσαν εξιτήριο και θα παραμείνει σε κατ΄ οίκον περιορισμό, τόσο η ίδια, όσο ο σύζυγος της και τα δύο παιδιά της. Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης θα μεταβεί και πάλι στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής η γραμματέας των ανακρίσεων είναι αρνητική, μετά τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί, αν και εξακολουθεί να είναι σε καραντίνα η ίδια και τα μέλη της οικογένειας της.

Ακόμη, θετικός στο COVID-19 ανιχνεύτηκε ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, η σύζυγός του και η κόρη του, όπως θετικός ανιχνεύτηκε και ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και νυν προϊστάμενος της Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου (Σύρος) εισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Πούλιος. Όλοι είναι σε καραντίνα και υπό ιατρική παρακολούθηση.