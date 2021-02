Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την πολυιδιοκτησία

Η υπόθεση έφθασε μέχρι το CAS, που την ανέπεμψε στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Αθώο έκρινε τον ΠΑΟΚ η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την υπόθεση πολυιδιοκτησίας με την Ξάνθη, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο θέμα της περασμένης ποδοσφαιρικής περιόδου.

Το σκεπτικό της απόφασης, η οποία αναλύεται μακροσκελώς (περίπου 100 σελίδες), καταλήγει με το συμπέρασμα πως «δεν κρίνεται πειθαρχικά ελεγκτέα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις εις βάρος της κατηγορίες».

Να σημειωθεί πως αρχικά η ίδια Επιτροπή είχε αποδεχθεί την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, βάσει της οποίας είχε επιβάλει στον “Δικέφαλο του Βορρά” αφαίρεση 7 βαθμών.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS), που την ανέπεμψε στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να εκδικαστεί εκ νέου και επί της ουσίας.

Βάσει της απόφασης, που βγήκε ύστερα από περίπου δύο μήνες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, δεν υπάρχει πια θέμα τιμωρίας του ΠΑΟΚ, φυσικά ούτε και αφαίρεση βαθμών.

ΠΑΟΚ: Μόνο με το “ξήλωμα” των σκευωρών θα αποδοθεί δικαιοσύνη

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετείται στη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ απαιτώντας το «ξήλωμα» των «σκευωρών».

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρεται:

«Ο αθώος δεν αθωώνεται. Ο αθώος δικαιώνεται. Η σημερινή ημέρα αποτελεί δικαίωση της Ιστορίας και της αξιοπρέπειας του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη και όλων όσοι λοιδορήθηκαν και σπιλώθηκαν αυτούς τους 14 μήνες καταγγέλλοντας την πρωτοφανή, στα χρονικά, σκευωρία.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή ζήτησε να δικαστεί επί της ουσίας η υπόθεση, ούσα βέβαια ότι τακτικοί δικαστές δεν μπορούν να αγνοήσουν τα πραγματικά στοιχεία και να εξευτελιστούν σε όλη την Ελλάδα, όσες πιέσεις ενδεχομένως και αν τους ασκηθούν. Σήμερα, όμως δεν αποδόθηκε πλήρης δικαιοσύνη.

Αυτή θα αποδοθεί όταν ξηλωθούν από κρατικές θέσεις και αξιώματα τα εκτελεστικά όργανα της σκευωρίας».

Ξάνθη: Μονόδρομος η ηθική και οικονομική αποκατάσταση

Την αντίδραση της Ξάνθης εξέφρασε με δηλώσεις του ο νομικός σύμβουλος της ακριτικής ΠΑΕ κ. Ουζουνίδης για την απόφαση δικαίωσης του ΠΑΟΚ και την αντίστοιχη τιμωρία που υπέστη η ομάδα της Θράκης.

Όπως είναι γνωστό, η ομάδα της Θράκης υποβιβάστηκε λόγω της αφαίρεσης 7 βαθμών και υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και ετοιμάζει και αυτή τη δική της αντεπίθεση.

«Υπάρχει σαφέστατα ένα θέμα αξιώσεων. Για την ΠΑΕ Ξάνθη είναι μονόδρομος η ηθική και η οικονομική αποκατάσταση, με αγώνα κατά παντός υπευθύνου. Το ποιος είναι ο υπεύθυνος, θα το δούμε, υπάρχει ήδη μία έρευνα. Όλοι αντιλαμβάνονται τη ζημιά που υπέστη η ΠΑΕ Ξάνθη. Δυστυχώς, αγωνιστικά δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην μεγάλη κατηγορία. Ηθικά, έχουμε ήδη δικαιωθεί, διότι δεν είναι δυνατόν να μείνει στην Ιστορία της ομάδας ένα στίγμα, ωστόσο υπάρχει το θέμα της οικονομικής αποκατάστασης» δήλωσε ο νομικός της ΠΑΕ Ξάνθη, Φάνης Ουζουνίδης.