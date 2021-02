Οικονομία

Αποθήκη με παράνομα παιχνίδια στον Ταύρο (εικόνες)

Βαριά "καμπάνα" στη επιχείριση που διακινούσε τα παιχνίδια.

Μεγάλη αποθήκη χονδρικής πώλησης παιχνιδιών γνωστών εταιρειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ, χωρίς τα νόμιμα πιστοποιητικά ασφάλειας και παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, εντόπισε στην περιοχή του Ταύρου Αττικής η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) μετά από πολύμηνη έρευνα.

Τα παιχνίδια κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν από πρέσα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, ενώ τα απομείναντα υλικά οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση.

Παράλληλα στην επιχείρηση που διακινούσε τα απομιμητικά παιχνίδια επεβλήθη από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α, πρόστιμο 10.000€. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.