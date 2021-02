Αθλητικά

Australian Open: με το “δεξί” ο Τσιτσιπάς

Ξεκίνημα με νίκη , στην Μελβούρνη. Ποιος ο επόμενος αντίπαλος.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με νίκη τη διαδρομή του στο Australian Open στη Μελβούρνη, καθώς στον 1ο γύρο επικράτησε εύκολα του 36χρονου Γάλλου Ζιλ Σιμόν (Νο 66) με 6-1, 6-2, 6-1 σε 1 ώρα και 32 λεπτά, στη Rod Laver Arena και προκρίθηκε στους «64» της διοργάνωσης.

Στο 2ο γύρο του τουρνουά ο Ελληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον ομογενή Θανάση Κοκκινάκη. Ο 25χρονος Ελληνο-Αυστραλός στη πρεμιέρα του στο Australian Open, επικράτησε του Κβο Σουν Βου με 6-4, 6-1, 6-1.