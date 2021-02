Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδίκτυο: Οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση

Χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας του χρήστη από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day), η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας του χρήστη κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο.

Αναλυτικά:

Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας λογισμικό antivirus και προστασία firewall και διατηρείτε τα ενημερωμένα.

Αποφύγετε τη χρήση αμφιλεγόμενων εφαρμογών. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό λογισμικό και μην κάνετε λήψη εφαρμογών από άγνωστες πηγές.

Χρησιμοποιείτε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης. Χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι δύσκολο να μαντέψετε και να περιέχει συνδυασμό αριθμών, κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και συμβόλων. Το ιδανικό μήκος των κωδικών πρόσβασής σας πρέπει να είναι περίπου 10-12 χαρακτήρες. Αποφύγετε τη χρήση προσωπικών δεδομένων, κοινών λέξεων που γράφονται προς τα πίσω και ακολουθιών χαρακτήρων και αριθμών ως κωδικό πρόσβασης.

Χρησιμοποιείτε αυθεντικοποίηση 2 παραγόντων (2-factor authentication), όπου υποστηρίζεται. Η μέθοδος αυτή παρέχει δύο επίπεδα μέτρων ασφαλείας, οπότε εάν ένας εισβολέας μπορεί να μαντέψει με ακρίβεια τον κωδικό πρόσβασής σας, υπάρχει ακόμη ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραβιαστεί ο λογαριασμός σας.

Λαμβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή στο Cloud για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας αποθηκευμένα με ασφάλεια.

Πλοηγηθείτε στο Internet με ασφάλεια. Αποφύγετε ιστοσελίδες που είναι περισσότερο πιθανό να είναι μολυσμένες. Στον browser που χρησιμοποιείτε προσέξτε τα παρακάτω:

να έχετε εγκατεστημένη πάντα την τελευταία έκδοση,

να ρυθμίσετε ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις αυτόματα,

να μην επιλέγετε την αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης στον browser,

να ενισχύσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας (privacy settings).

Πλοηγηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή όταν συνδέεστε σε δημόσια Wi-Fi hotspots. Σε αυτά οι προσωπικές σας πληροφορίες συχνά μπορούν πιο εύκολα να υποκλαπούν.

Βεβαιωθείτε ότι κάθε ιστοσελίδα μέσω της οποίας αποστέλλετε προσωπικές πληροφορίες (κωδικοί πρόσβασης, αριθμό πιστωτικής κάρτας κ.α.) λειτουργεί με το πρωτόκολλο https. Αυτό σημαίνει ότι:

η διεύθυνση αρχίζει με “https://” και

αριστερά του “https://” υπάρχει ένα μικρό λουκέτο, που δηλώνει ότι η σύνδεση είναι ασφαλής και ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό (valid certificate).

Προσέξτε τα παραπλανητικά emails (phishing emails). Σε εισερχόμενο email που φαίνεται ύποπτο (π.χ. το όνομα του αποστολέα είναι άγνωστο, το περιεχόμενο εμφανίζει μία αίσθηση «επείγοντος», το email του αποστολέα δεν δείχνει νόμιμο) μην ανοίξετε το επισυναπτόμενο αρχείο και μην επισκεφθείτε το σύνδεσμο (link) που εμφανίζεται στο κείμενο του email, καθώς αποτελούν τους συνηθέστερους τρόπους να μολυνθεί ο υπολογιστής σας με κακόβουλο λογισμικό.

Τέλος, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο είδος των πληροφοριών της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής που αναρτάτε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των ωφελειών του Διαδικτύου, είναι απαραίτητο να θωρακίζουμε τα συστήματά μας και να ενημερωνόμαστε κατάλληλα για τους κινδύνους και τις παγίδες, ανεξαρτήτως ηλικίας και συχνότητας χρήσης», καταλήγει η ανακοίνωση.