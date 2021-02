Κόσμος

“Παζάρι” της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τους S-400

Τι δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να μην χρησιμοποιήσει το σύστημα πυραύλων S-400, που αγόρασε από τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να κατευνασθούν οι εντάσεις στο ζήτημα αυτό, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Είμαστε ανοικτοί σε μια διαπραγμάτευση πάνω σ' ένα μοντέλο παρόμοιο με εκείνο που ισχύει για τους S-300 που βρίσκονται στο νησί της Κρήτης, στην Ελλάδα», δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Χουριέτ.

Απαντώντας σε ερώτηση που υπενθύμιζε το «μη επιχειρησιακό» καθεστώς των πυραύλων που είναι ανεπτυγμένοι στην Κρήτη, ο τούρκος υπουργός υποστήριξε σχετικά με τους S-400 πως η Τουρκία δεν χρειάζεται «να τους χρησιμοποιεί συνεχώς».

«Αυτά τα συστήματα (σ.σ.: αντιαεροπορικής άμυνας) χρησιμοποιούνται ανάλογα με την απειλή. Θα αποφασίσουμε γι' αυτό», πρόσθεσε ο Ακάρ.