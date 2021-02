Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοποίηση και πορνογραφία ανηλίκων: Το 2,6% των δραστών είναι παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στο φως 300 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και πορνογραφίας παιδιών το 2020.



Σε 300 ανήλθαν οι υποθέσεις για σεξουαλική κακοποίηση και πορνογραφία παιδιών που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος το 2020, ενώ το 2,6% των δραστών ήταν ανήλικοι, όπως τόνισε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας, Βασίλης Παπακώστας στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου - Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας», που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το παραμύθι με τίτλο: «Ο Σίφης ο Ποντικός και το Διαδίκτυο», το οποίο συνέγραψε η Κάρμεν Ρουγγέρη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποδίδοντας με εύσχημο και βιωματικό τρόπο τα περιστατικά που χειρίζεται καθημερινά η Υπηρεσία. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρία τηλεοπτικά και ένα ραδιοφωνικό σποτ - κοινωνικά μηνύματα, τα οποία προβάλλονται από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, μετά από σχετική απόφαση του Ε.Σ.Ρ.

«Γιορτάζουμε σήμερα την παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, η οποία καθιερώθηκε το 2004, με πρωτοβουλία της τότε Ευρωπαίας Επιτρόπου αρμόδιας για θέματα ασφάλειας κ. Βίβιαν Ρέντινγκ και αποτελεί το εφαλτήριο για την ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων ανθρώπων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου», πρόσθεσε ο κ. Παπακώστας. «Ειδικά στην εποχή που διανύουμε, η πανδημία και η ανάγκη για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αξιοποιώντας τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης. Στον εκπαιδευτικό τομέα εφαρμόστηκε η τηλεκπαίδευση, αξιοποιώντας τις ώριμες τεχνολογίες ομαδικών τηλεδιασκέψεων και διαμοιρασμού υλικού, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι ακόμη και παιδιά ηλικίας από 4 ετών, συμμετέχουν σε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες "συνδεδεμένα ψηφιακά"».

Ο επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο όγκος των ηλεκτρονικών παραγγελιών για το Δεκέμβριο του 2020 ξεπέρασε τις 800.000 ανά ημέρα, διευκρινίζοντας ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες αποτελεί το 17% της κίνησης σήμερα φτάνει το 83% του συνολικού όγκου αγορών.

Όσον αφορά την κακοποίηση των παιδιών, ο κ. Παπακώστας επισήμανε: «Στην Ελλάδα παρουσιάζεται αύξηση 13,8% στο σύνολο των νέων υποθέσεων που χειριστήκαμε και αύξηση 13,66% στις υποθέσεις των απατών. Σε διεθνές επίπεδο, η online αναμετάδοση της κακοποίησης παιδιών αυξάνεται και γίνεται ακόμη πιο διαδεδομένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εμπόδισαν τους παραβάτες να κακοποιούν δια ζώσης τα παιδιά. Ευτυχώς, κάτι τέτοιο δε συνέβη και στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας μας, το 2020 χειριστήκαμε 300 υποθέσεις για σεξουαλική κακοποίηση και πορνογραφία ανηλίκων σε σύγκριση με 329 υποθέσεις το 2019 και 282 το 2018. Από τις 300 υποθέσεις, σε 76 αναγνωρίστηκαν τα θύματα. Το 27% των θυμάτων ήταν ηλικίας κάτω των 15 ετών και το 89,48% ήταν γένος θηλυκού. Το 2,6% των δραστών ήταν ανήλικοι, ενώ το 95% των δραστών ήταν γένους αρσενικού».

Σχετικά με το παραμύθι της Κάρμεν Ρουγγέρη, ο επικεφαλής της Δ.Δ.Η.Ε, ανέφερε: «Παρουσιάζουμε, για πρώτη φορά, κατάλληλο υλικό για μικρές ηλικιακές ομάδες μαθητών και συγκεκριμένα το παραμύθι με τίτλο «ο Σίφης ο Ποντικός και το Διαδίκτυο», το οποίο αποτελεί δημιούργημα της Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία προχώρησε αφιλοκερδώς στη συγγραφή του βιβλίου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας. Στόχος του βιβλίου είναι να αποδώσει με εύσχημο και βιωματικό τρόπο τα περιστατικά που χειριζόμαστε καθημερινά και να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τους κινδύνους του διαδικτύου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε οπτικοακουστικό υλικό της καμπάνιας "Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου - Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας", που αφορά γονείς παιδιών της ευαίσθητης αυτής ηλικίας».

To «11188» είναι πλέον το νέο «100»

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά, από την πλευρά του: «Ο κόσμος πλέον θα είναι διαφορετικός μετά την πανδημία. Άλλαξε και αλλάζει την πραγματικότητά μας. Τα παδιά 4 έως 10 ετών είναι οι ψηφιακοί πολίτες του μέλλοντος. Η σημερινή είναι μια εκδήλωση συναγερμού για τις νέες απειλές στην ασφάλεια του ατόμου, της οικογένειας της κοινωνικής συγκρότησης. Το έγκλημα αλλάζει μορφή. Ακολουθεί και αξιοποιεί την τεχνολογία. Ο ψηφιακός κόσμος δεν είναι ούτε αθώος, ούτε ανέμελος. Η ενημέρωση και η αντίληψη των κινδύνων είναι κύριο ζήτημα από πλευράς ασφάλειας. Αυτό που κατά το παρελθόν είχε η Άμεση Δράση ως κύρια αποστολή, σήμερα σιγά - σιγά το αναλαμβάνει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο αριθμός "11188" το επονομαζόμενο "CYBER ALERT" είναι πλέον το νέο "100". Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτης δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των νέων αυτών μορφών εγκληματικότητας. Ο κόσμος που ξεκινά στο τέλος της πανδημίας κρύβει επιπλέον κινδύνους και παγίδες»

Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη θύμα κακοποίησης

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Έλενα Ράπτη, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται σε 16%. Οφείλω να ομολογήσω ότι μόλις δύο στα εκατό παιδιά που βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση τολμούν να σπάσουν την σιωπή τους και να απευθυνθούν στις δικαστικές Αρχές. Παράλληλα, μετά την πρώτη καραντίνα η EUROPOL ενημέρωσε ότι τα περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης τετραπλασιάστηκαν».

Τέλος, χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν, μεταξύ άλλων, οι κ.κ. Καρατράντος, εκ μέρους του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο γενικός γραμματέας Δικαιοσύνης, Πάνος Αλεξανδρής, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Μιχάλης Καραμαλάκης, η γενική γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναστασία Γκίκα, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης και ψυχολόγοι.