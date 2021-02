Οικονομία

Tui: Αισιοδοξία για τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμος να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά του τις επόμενες εβδομάδες, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ταξιδιών στον κόσμο.

Η Tui, ο μεγαλύτερος όμιλος ταξιδιών στον κόσμο, προβλέπει ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης το καλοκαίρι, η οποία θα βοηθήσει στην άμβλυνση της οικονομικής πίεσης που υφίσταται από την πτώση της δραστηριότητας που προκάλεσε η πανδημία.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2020, ο όμιλος σημείωσε ζημιές (προ τόκων και φόρων, ΕΒΙΤ) 699 εκατ. ευρώ εν μέσω των νέων περιορισμών για τον κορονοϊό.

Η TUI έχει εξασφαλίσει στήριξη από τη γερμανική κυβέρνηση για να επιβιώσει. Όπως ανακοίνωσε, τα διαθέσιμά της ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ.

«Αυτά είναι επαρκή έως το καλοκαίρι, έως ότου η δραστηριότητα απογειωθεί το καλοκαίρι», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Φριτς Γιούσεν, σε δημοσιογράφους.

Στη Βρετανία, που είναι η μεγαλύτερη αγορά της Tui μαζί με τη γερμανική, η κυβέρνηση προειδοποιεί συνεχώς τον κόσμο να μην κάνει κρατήσεις για ταξίδια στο εξωτερικό για το καλοκαίρι και είναι σε φάση ενίσχυσης των συνοριακών ελέγχων.

H Tui ανέφερε ότι είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά της τις επόμενες εβδομάδες και ότι έχει 2,8 εκατομμύρια κρατήσεις για το καλοκαίρι, προσθέτοντας ότι οι πελάτες είναι πιθανόν φέτος να κάνουν κρατήσεις πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησής τους.

Η πρόοδος του βρετανικού εμβολιαστικού προγράμματος αναμένεται να συμβάλει στις κρατήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία. Η μετοχή της TUI άνοιξε σήμερα με πτώση 1% στις 326 πένες (3,26 στερλίνες), ενώ έχει χάσει το 40% της αξίας της τους τελευταίους 12 μήνες.

Αναλυτές της Jefferies ανέφεραν ότι το καθαρό χρέος της TUI ανέρχεται στα 7,2 δισ. ευρώ και προειδοποίησαν ότι ακυρώσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να είναι επώδυνες.