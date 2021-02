Υγεία - Περιβάλλον

Μοναχή 117 ετών νίκησε τον κορονοϊό

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώπης πάλεψε με τον θανατηφόρο ιό και τον νίκησε.

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώπης, η Γαλλίδα μοναχή αδελφή Αντρέ, κατάφερε να νικήσει την Covid-19 και θα γιορτάσει τα 117α της γενέθλια αυτήν την εβδομάδα.

Η Λουσίλ Ραντόν, που πήρε το όνομα αδελφή Αντρέ όταν εντάχθηκε σε ένα καθολικό φιλανθρωπικό τάγμα το 1944, διαγνώστηκε θετική στον νέο κορονοϊό στις 16 Ιανουαρίου, στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία. Απομονώθηκε από τους άλλους τρόφιμους, αν και δεν εκδήλωσε κανένα σύμπτωμα.

Ερωτηθείσα εάν φοβήθηκε που νόσησε από την Covid-19, η αδελφή Αντρέ απάντησε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM: «Όχι, δεν φοβήθηκα, επειδή δεν φοβόμουν να πεθάνω… Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι μαζί σας, όμως εύχομαι να ήμουν κάπου αλλού, μαζί με τον μεγάλο αδελφό μου, τον παππού και τη γιαγιά μου.

Ο Νταβίντ Ταβελά, εκπρόσωπος Τύπου του οίκου ευγηρίας Sainte Catherine Laboure, λέει πως η αδελφή Αντρέ τα πηγαίνει πολύ καλά.

«Θεωρούμε ότι έχει αποθεραπευτεί. Είναι πολύ ήρεμη και ανυπομονεί να γιορτάσει τα 117α γενέθλιά της την Πέμπτη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδελφή Αντρέ, που είναι τυφλή αλλά γεμάτη ζωή, θα γιορτάσει τα γενέθλιά της παρέα με μια μικρότερη ομάδα τροφίμων, σε σχέση με το σύνηθες, λόγω του νέου κορονοϊού.

«Στάθηκε πολύ τυχερή», συμπλήρωσε.

Η αδελφή Αντρέ, που γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1904, είναι ο δεύτερος γηραιότερος άνθρωπος του πλανήτη σύμφωνα με τον κατάλογο της οργάνωσης GRG (Gerontology Research Group). Ο πιο ηλικιωμένος άνθρωπος στον κόσμο είναι η Γιαπωνέζα Κάνε Τανάκα, που έκλεισε τα 118 στις 2 Ιανουαρίου.