Θωμαϊδης στον ΑΝΤ1: σε 15 ημέρες θα δούμε την κορύφωση των κρουσμάτων (βίντεο)

Ο Καθ. Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ κάνει λόγο για εκρηκτική άνοδο του ιικού φορτίου στο Λεκανοπέδιο και για εξαψήφιο αριθμό ενεργών κρουσμάτων.