Μητσοτάκης: “σκληρό” lockdown στην Αττική έως τις 28 Φεβρουαρίου

Τα νέα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο την αποτροπή της διασποράς του ιού. Τι ισχύει για λιανεμπόριο και σχολεία.

Την επιβολή ενός αυστηρού lockdown στην Αττική από την Πέμπτη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνει κάθε μορφή λιανεμπορίου και στο εξής όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, εκτός από την ειδική αγωγή, θα λειτουργούν εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά, το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού:

«Συμπολίτες μου,

Πριν από λίγο ενημερώθηκα για την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών μας. Θέλησα προσωπικά να σας ανακοινώσω την απόφαση για τα νέα μέτρα και να εξηγήσω τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτά.

Συμπληρώνεται σχεδόν χρόνος από το ξέσπασμα της πανδημίας. Και η Ελλάδα, μαζί με ελάχιστες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, αντιστέκεται, μέχρι στιγμής, αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορονοϊού. Το δηλώνουν τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία που φέρνουν τη χώρα στην 23η θέση σε απώλειες μεταξύ των 27. Αλλά το βεβαιώνουν και οι σύνθετοι δείκτες που παρακολουθεί η δική μας Επιστημονική Επιτροπή.

Γνωρίζουμε, όμως, ότι οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και με ρυθμούς εκθετικούς. Σαν τη φωτιά που απλώνεται γρήγορα και καταστροφικά. Δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία. Γι’ αυτό, άλλωστε, κι απέναντι σε ένα φαινόμενο δυναμικό επιλέξαμε την τακτική επισκόπηση και την ευέλικτη προσαρμογή των μέτρων, ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.

Επιλέγοντας στοχευμένα μέτρα με γρήγορα αντανακλαστικά. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και τη σωρευμένη πίεση από τους περιορισμούς και την ανάγκη που έχουμε όλοι μας να ξαναβρούμε τους κανονικούς μας ρυθμούς. Γιατί τελικά ήταν μεγάλη ανάσα για την αγορά και την κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοικτή και 2 κλειστή από το να είναι 4 εβδομάδες αποκλεισμένη.

Στόχος, είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ιό. Και η τακτική αυτή έφερε αποτέλεσμα στο τελευταίο «απαγορευτικό» του Ιανουαρίου.

Σήμερα, όμως, ο κίνδυνος επανεμφανίζεται. Όχι με τη μορφή των χιλιάδων αρρώστων και των θανάτων, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά με δύο δεδομένα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αφενός, την αύξηση των νοσηλειών στην Αττική όπου σταδιακά γεμίζουν οι δομές υγείας. Και, αφετέρου, τις μεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητά του. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ακόμη κάποιες μέρες, αλλά το καμπανάκι είναι ηχηρό και έχουμε μάθει να λειτουργούμε ώστε να προλαμβάνουμε και να μην ακολουθούμε το πρόβλημα, για να σώζουμε ζωές. Γιατί προϋπόθεση για την πρόοδο της Ελλάδας είναι οι υγιείς Έλληνες. Όλοι εμείς, που πρέπει, τώρα, να αμυνθούμε στην ύστατη επίθεση του ιού πριν από την οριστική νίκη του εμβολιασμού. Γιατί είναι σίγουρο ότι αύριο θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος αν σήμερα υπερβούμε τα τελευταία εμπόδια χωρίς απώλειες. Γνωρίζουμε ότι από τον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα. Όμως, τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο!

Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη των πρόσθετων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Έτσι, από μεθαύριο Πέμπτη και έως τις 28 Φεβρουαρίου θα υπάρξουν αυξημένα περιοριστικά μέτρα στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι κλείνει κάθε μορφή λιανεμπορίου και στο εξής όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης θα λειτουργούν εξ’ αποστάσεως. Εκτός από την ειδική αγωγή που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία. Τα νέα μέτρα θα εξειδικευτούν περαιτέρω αύριο από τους αρμόδιους.

Συμπολίτες μου,

Η εμπειρία από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως και από το lockdown μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα εφαρμόζονται περιορισμοί, τόσο πιο γρήγορα αίρονται. Και πως όσο δραστικότεροι είναι αυτοί, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμά τους. Αυτός είναι κι ο λόγος των σημερινών μου επιλογών: Να χτυπηθεί η έξαρση του COVID-19 πριν εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά την κινητικότητα. Και να δοθεί χρόνος στο Σύστημα Υγείας, καθώς θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί.

Γνωρίζω τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία. Για τον έμπορο που κρατά κλειστό το μαγαζί του και τον επαγγελματία που αφήνει τη δουλειά του. Για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον άνεργο. Θα ξαναπώ, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία. Ούτε καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Άλλωστε, μία προσπάθεια δύο εβδομάδων τώρα, μπορεί να φέρει νωρίτερα το πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Και όσο διαρκεί η κρίση, η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όπως ήδη το δρομολογεί με τον μηδενισμό του ενοικίου επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές και τον Μάρτιο αλλά και την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά. Με την 6η και την 7η επιστρεπτέα προκαταβολή και την χρηματοδοτούμενη αναστολή εργασίας. Αλλά και με την παράταση των επιδομάτων ανεργίας και την αναστολή οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία.

Γνωρίζω καλά, όμως, και την αγωνία της κοινωνίας. Νιώθω την πολύμηνη κούραση. Τον εκνευρισμό. Ιδιαίτερα στους μαθητές μας που αποξενώνονται από το φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο. Έχω και εγώ παιδί στο σχολείο και ξέρω. Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση των πολιτών: «Θα μας ξανακλείσετε;», με ρωτούν, κάθε τόσο. «Δεν είναι πολλοί αυτοί που μας «κλείνουν», αλλά μόνον ένας», απαντώ. Και αυτός είναι ο Κορωνοϊός, που πρέπει να νικήσουμε. Αντλώντας δύναμη από αυτά που πετύχαμε και πίστη από αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί όποιες θυσίες καλούμαστε να κάνουμε τώρα, είναι στο χέρι μας να είναι και οι τελευταίες.

Στην κοινή προσπάθεια υπάρχουν λάθη, σύγχυση και αβλεψίες. Όμως, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είμαι περισσότερο παρά ποτέ πεπεισμένος ότι έχει αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας.

Συμπολίτες μου,

Σας καλώ και πάλι να μείνουμε ενωμένοι και να απαντήσουμε με ωριμότητα σ’ αυτό που μας ζητά η ίδια η ζωή: Να προστατευτούμε εμείς και οι αγαπημένοι μας. Πολύ περισσότερο, που ο ήλιος του εμβολίου φωτίζει, πια, την επόμενη μέρα. Σε λίγο οι εμβολιασμοί στη χώρα θα φτάσουν τις 500.000. Είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε ρυθμούς. Ενώ προχωρά και η δεύτερη δόση στους μεγαλύτερους και τους υγειονομικούς, σύντομα, επίσης, ξεκινούν και οι άλλες κατηγορίες πολιτών. Και οι παραδόσεις των εμβολίων θα αυξηθούν ραγδαία το επόμενο διάστημα.

Δεν θα κρυφτώ: Στο δίμηνο που ακολουθεί η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού. Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Η Πολιτεία έχει το σχέδιο, ώστε μέχρι τα τέλη της άνοιξης οι πιο ευάλωτοι Έλληνες να έχουν θωρακιστεί. Στόχος είναι να συναντηθούμε με εκείνη τη στιγμή ακμαίοι και δυνατοί. Κι ένα μεγάλο βήμα σε αυτή τη διαδρομή της ελπίδας είναι να πετύχουν τα μέτρα που θα ισχύουν από μεθαύριο. Θα τα τηρήσουμε και θα νικήσουμε!»

Τα νέα μέτρα θα εξειδικευτούν περαιτέρω στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά. Κατά την ενημέρωση από τον Υφυπουργό, ανακοινώσεις θα κάνουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.