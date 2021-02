Πολιτική

Τσίπρας: Αποτυχία της κυβέρνησης το lockdown μέσα στο lockdown

"Ο κ. Μητσοτάκης έχει μολυνθεί από την αλαζονεία της εξουσίας", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε στην συνέντευξή του στον ALPHA, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας καταλογίζοντάς του, με αφορμή και την επίσκεψή του στην Ικαρία, ότι «λειτουργεί με αλαζονεία και με έλλειψη ενσυναίσθησης και δεν καταλαβαίνει τον πόνο και την αγωνία του μέσου πολίτη».

Για το θέμα της Ικαρίας είπε ο κ. Τσίπρας: «Ένα μεγάλο θέμα είναι της Ικαρίας, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ο πρωθυπουργός υποπίπτει σε ατόπημα . Όταν ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να τηρήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει δεν μπορεί να εμπνέει εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό...». Ακολούθως είπε ότι είναι σκάνδαλο ο τρόπος που διαχειρίστηκε το επικοινωνιακό επιτελείο το θέμα: «Με προσπάθεια να το πάει στα χαμηλά στα ΜΜΕ, με πιέσεις με ανακοινώσεις στην ΕΡΤ μην παίζεται το βίντεο, με δηλώσεις υπουργών ότι είναι η αγάπη του λαού...Θα περίμενε κανείς ειλικρίνεια».

Απάντησε και για τις δικές του εικόνες από την επίσκεψη στο Ρίο που ανέδειξε η ΝΔ λέγοντας: «Εκεί οδηγεί ο πανικός τους...Ήταν δική μου εκδήλωση με φορείς με την παρουσία δημοσιογράφων, δεν ήταν γεύμα. Και το έκαναν για να δείξουν ότι όλοι ίδιοι είμαστε».

Συνεχίζοντας με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ικαρία είπε: «Δεν πρόκειται περί ανεμελιάς ή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης έχει μολυνθεί από μία πολιτικά θανατηφόρα ασθένεια, την ασθένεια της αλαζονείας της εξουσίας. Δεν πρόκειται περί λάθους αλλά περί αλαζονείας. Δεν με ενόχλησε μόνο ότι την ώρα που επιβάλεις μέτρα, που απαγορεύσεις στους πολίτες να περπατάνε μετά τις 6:00 τα Σαββατοκύριακα, εσύ αποφασίζεις να φας με 30 νοματαίους. Αλλά είναι μία εικόνα, ότι δεν συναισθάνεται τι περνάει ο μέσος πολίτης. Αυτές οι μουσικές, το γλέντι, οι τσαμπούνες τι ρόλο έπαιζαν, τι ακριβώς γιορτάζει ο πρωθυπουργός; Τους 6000 νεκρούς, την αγωνία των πολιτών μη νοσήσουν; Κάνει μία προεκλογικού τύπου χαρακτήρα και αφήνει τους ανθρώπους του να οργανώσουν υποδοχή με τσαμπούνες;».

Όσο για την προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είπε: «Θέλω να είμαι δίκαιος, δεν τα ελέγχεις όλα, αλλά οφείλεις να έχεις το κριτήριο και να πεις παιδιά κόφτε το δεν είναι ανάγκη να πάμε να φάμε 50 άτομα...».

Συνεχίζοντας την κριτική είπε ακόμη: «Το πιο σημαντικό που χρεώνω δεν είναι μόνο στα σοβαρά θέματα την διαχειριστική ανεπάρκεια και τις αντιφάσεις των υπουργών του, αυτό που του χρεώνω είναι ότι δίνει την εντύπωση ότι είναι σε άλλο τόπο και χρόνο. Όταν έρχεται στη βουλή και ανακοινώνει ότι θα αυξήσει το πρόστιμο για να αναθερμάνει την οικονομία δεν έχει εικόνα ούτε της οικονομίας ούτε της κοινωνίας. Ή όταν βγαίνει και λέει ότι η οικονομία θα ανακάμψει ραγδαία γιατί οι Έλληνες αποταμιεύουν. Ποιοι αποταμιεύουν; Εκείνοι που πήγαν Χριστούγεννα στο Ντουμπάι. Ή η άλλη δήλωση που μας έκανε ότι κατανοεί ότι υπάρχουν Έλληνες που ζουν από το μισθό τους».

«Η ανακοίνωση ενός lockdown μέσα στο lockdown είναι η επισφράγιση της αποτυχίας της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του δεύτερου πανδημικού κύματος», είπε αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας και τόνισε ότι: «βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέατρο του παραλόγου καθώς οι επιστήμονες καλούνται να αποφασίσουν με βάση μία εικόνα που δεν είναι πραγματική...».

«Οι επιστήμονες καλούνται να αποφασίσουν βάση μιας εικόνας την οποία διαμορφώνουν. Το ερώτημα είναι αυτή η εικόνα την οποία διαμορφώνουν είναι η αληθινή εικόνα;» είπε ο κ. Τσίπρας και εξήγησε: «ο αριθμός των τεστ, των μοριακών τεστ που διεξάγονται, υπολείπεται αυτών που απαιτείται προκειμένου να διαμορφώνεται μια σοβαρή επιδημιολογική εικόνα, ώστε οι επιστήμονες να παίρνουν αποφάσεις με βάση την πραγματική εικόνα μετάδοσης του ιού στην κοινότητα».

Για τις συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οι διαδηλώσεις είναι βασικό συστατικό μίας δημοκρατίας αν θέλουμε να λειτουργεί. Και να μην μπει σε καραντίνα. Εκτός αν αποφασίσουμε ότι η βουλή θα αναστείλει την λειτουργία της και ότι θα νομοθετεί μόνο σε ότι αφορά την πανδημία. Να μην υπάρχουν τότε συγκεντρώσεις. Αλλά δεν μπορεί στο όνομα μία έκτακτης κατάστασης να αναστείλουμε την λειτουργία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να έχει το δικαίωμα να νομοθετεί νομοσχέδια που εγείρουν αντιδράσεις. Γίνονται διαδηλώσεις γιατί αποφασίζει να μπουν 25.000 λιγότεροι στα ΑΕΙ την επόμενη χρονιά, αυτό θα περάσει χωρίς αντιδράσεις;».

Σε ερώτηση για το αν έχει το ρίσκο εξάπλωσης του κορονοιού από τις διαδηλώσεις είπε: «Δέχομαι το ρίσκο. Και το ορθό θα ήταν η κυβέρνηση να μην φέρει νομοσχέδια που εγείρουν σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. Γιατί δεν είναι σαν την περίπτωση του Πολυτεχνείου. Είναι άλλο μία επετειακή εκδήλωση και είναι άλλο εν μέσω πανδημίας δίχωςδιάλογο να φέρνεις ένα νομοθέτημα που προκαλεί σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις...Ο υποκινητής αυτών των διαδηλώσεων δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η κυβέρνηση...Θα πρέπει να φροντίσουμε στην περίπτωση της πανδημίας ορισμένα μέτρα καταστολής των ελευθεριών να μην γίνουν μόνιμα».

Για την οικονομία ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρότασή του για διαγραφή των ιδιωτικών χρεών. Συγκεκριμένα είπε: «Αυτό που θεωρώ ότι συμβαίνει με αφορμή την πανδημία είναι μία μεγάλη αναδιάταξη στη αγορά εργασίας και αναδιάρθρωση στη αγορά γενικότερα. Μία στις επιχειρήσεις θα βάλλει λουκέτο και δυο στις τρεις θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση; Μέχρι στιγμής έχουν σωρευτεί 6 δισ. ιδιωτικό χρέος στο δημόσιο και 12 δισ. στις τράπεζες. Είναι τεράστιο μέγεθος, αν δεν βρεθεί ριζικός τρόπος απομείωσης όχι μόνο δεν θα τα πάρουν πίσω, αλλά θα υπονομεύσουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Γιατί όταν έχεις μία οικονομία βουτηγμένη στα χρέη δεν μπορείς να έχεις ούτε ανάκαμψη, ούτε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η λύση είναι να εφαρμόσουμε κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε με το χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία, με διαγραφή 40-60% του χρέους προς το δημόσιο και 120 δόσεις. Αυτό αφορά το χρέος προς το δημόσιο. Το θέμα των τραπεζών είναι επίσης μεγάλο θέμα γιατί αν βλέπω ένα μεγάλο σκάνδαλο είναι στις τράπεζες, γιατί έχουν ρευστότητα που δεν είχαν την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν το διοχετεύουν στους μικρομεσαίους αλλά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι λύσεις για να είναι βέλτιστες θα πρέπει να γίνει μελέτη ώστε να μη έχει μεγαλύτερο κόστος. Εμείς θα επιχειρήσουμε να καταθέσουμε μία πρόταση που θα είναι επωφελής και για τους ιδιώτες και για το δημόσιο. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για την οικονομία την επόμενη ημέρα είναι το θέμα του ιδιωτικού χρέους».

Προέβλεψε ότι το θέμα του δημόσιου χρέους θα μπει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν στήριξε εμπροσθοβαρώς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Έθεσε το θέμα του δημοσίου χρέους λέγοντας: «Όταν με το καλό φύγουμε από την αγωνία αν θα ζήσουμε, θα έλθει ο εφιάλτης πως θα ζήσουμε...Έχουμε την μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη. Ακόμη και όταν δεν δανείζεσαι το χρέος μεγαλώνει. Ήδη από το 180% έχει φθάσει στο 205%».

Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις. Για τα χαμηλά ποσοστά που παίρνει το κόμμα του είπε: « Έχω πολλά χρόνια στην πολιτική, από το 2008 είμαι πρόεδρος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Τότε η ανάληψη της προεδρίας προκάλεσε δημοσκοπική έκρηξη, μου έδιναν 18% και στο ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου 17%. Σε έξι μήνες πήγα στο 4% και το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση...Πρέπει να παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, να βλέπουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά...Δημοσιεύονται 65 μετρήσεις τον χρόνο, πουθενά αλλού δεν γίνονται...Η μεγάλη πλειοψηφία αισθάνεται μία μεγάλη οργή. Δεν μπορώ να πω ότι θα επαναπαυόμουν αν ήμουν στην θέση του πρωθυπουργού». Σημείωσε ότι διαχρονικά βλέπει μία μεγάλη άνοδο και μία μεγάλη πτώση όσον αφορά την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Γι αυτό συνέχισε «υπάρχουν σύμβουλοι που του λένε πήγαινε τώρα σε εκλογές. Πιστεύω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση, έχει αρχίσει η φθορά, και όταν αρχίζει δεν έχει νόημα να στηρίζεται κανείς ούτε στην υπεροπλία ούτε στη επικοινωνία. Ο πολιτικός χρόνος από εδώ και στο εξής θα είναι συμπυκνωμένος. Αν όμως ο κ. Μητσοτάκης ακούσει τις εισηγήσεις ‘πήγαινε τώρα σε εκλογές', αν το κάνει θα υποστεί μεγάλο σοκ. Ούτε οι δημοσκοπήσεις θα τον σώσουν ούτε οι μετρήσεις. Θα μετρήσει η ύβρις και μετά έρχεται η νέμεση. Θα υποστεί μία δεινή ήττα». Στο ερώτημα γιατί δεν ζητά εκλογές απάντησε: «Είναι δυνατόν; Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω κάτι ούτε θα βγω να διεκδικήσω το πιθανό καλό για το κόμμα μου σε βάρος της χώρας...Δεν υιοθετώ την λογική του ώριμου φρούτου, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να ζητήσω εκλογές. Θα έλθει αυτή η ώρα».

Για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας είπε: «Στο νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως, το θέμα είναι οι 25.000 λιγότεροι εισακτέοι στα ΑΕΙ. Το έφερε μάλιστα την ώρα που με τροπολογία έχει εξισώσει τα πτυχία των κολλεγίων τριετούς φοίτησης με τα πτυχία των ΑΕΙ και υποχρέωσε τα επιμελητήρια να εγγράψουν στους καταλόγους τους τους αποφοίτους των κολλεγίων. Αποδεικνύεται ότι μία κυβέρνηση που ομνύει στην αριστεία φέρνει μία ρύθμιση που εξυπηρετεί συμφέροντα. Και φέρνει και την πανεπιστημιακή αστυνομία ως πυροτέχνημα για να μην συζητάμε το μείζον...Εγώ λοιπόν λέω ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την κατ΄ εξακολούθηση παραβατική στάση έξω πανεπιστημιακών στοιχείων που προσβάλουν και την έννοια του ασύλου. Αλλά πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, με ίδρυση αστυνομικών τμημάτων με ανεκπαίδευτους ειδικούς φρουρούς μέσα στα πανεπιστήμια ή με τις προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, που προβλέπουν σώματα φύλαξης που θα λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια και όταν χρειάζεται θα καλούν την αστυνομία. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο κ. Σουφλιάς και ο κ. Φορτσάκης».

Για το θέμα του Δημήτρη Κουφοντίνα είπε: «Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην δημοκρατία. Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Αλλά θα πρέπει να ισχύουν οι νόμοι για όλους και για τον πιο ελεεινό δολοφόνο. Αν κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να ισχύουν τότε ας καταλάβουν ότι θρέφουν το μίσος κατά της δημοκρατίας αντί να το αντιμετωπίζουν. Όταν πολίτες όπως ο 'Αλκης Ρήγος ή ο Βασίλης Βασιλικός παίρνουν δημόσια θέση και τοποθετούνται υπέρ των δικαιωμάτων ενός κρατούμενου, δεν σημαίνει ότι τοποθετούνται υπέρ των πράξεων που διέπραξε και για τις οποίες έχει κριθεί ».

Για τις καταγγελίες στον καλλιτεχνικό χώρο ανέφερε: «Εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση σε γυναίκες και άνδρες που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν την εκμετάλλευση που έγινε σε βάρος τους. Είναι μία εξέλιξη που παρά το γεγονός ότι πονάει και δημιουργεί εντάσεις και προβλήματα στο τέλος της ημέρας θα οδηγήσει τα πράγματα εμπρός, είναι μία αναγκαία κάθαρση που πρέπει να γίνει. Από εκεί και μετά δεν θέλω να μπω στα χωράφια της δικαιοσύνης αλλά κάποια στεγανά θα πρέπει να σπάσουν».