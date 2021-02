Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Το πόρισμα για το δυστύχημα

Τι ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών των ΗΠΑ για την τραγωδία.

Όπως γνωστοποίησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων, ο πιλότος στο δυστύχημα του ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή στον θρύλο του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, παραβίασε τα ομοσπονδιακά πρότυπα και πιθανότατα αποπροσανατολίστηκε, ενώ πετούσε σε συνθήκες ομίχλης.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών, Ρόμπερτ Σούμαλτ, προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Τρίτη, αναφορικά με το δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου 2020 στην Καλιφόρνια. Υπενθυμίζεται ότι εκτός του Μπράιαντ, έχασαν τη ζωή τους η κόρη του και επτά συνεπιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, Άρα Ζομπογιάν.

«Πετούσε υπό τους κανόνες οπτικής πτήσης (VFR), οι οποίοι του απαγόρευαν νόμιμα να διεισδύει στα σύννεφα», ανέφερε ο Σούμαλτ και συνέχισε: «Ωστόσο, συνέχισε αυτήν την πτήση VFR μέσα από την ομίχλη, σε μετεωρολογικές συνθήκες οργάνων. Θα εξετάσουμε εάν ο πιλότος αντιμετώπισε οποιαδήποτε πίεση για να ολοκληρώσει την πτήση και αν ναι, από πού προήλθαν αυτές οι πιέσεις. Ποιες ήταν οι προσδοκίες του πιλότου σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας; Έβαλε πίεση στον εαυτό του; Ποιες ενέργειες θα μπορούσε να είχε κάνει για να αποφύγει να πετάξει στα σύννεφα; Θα συζητήσουμε το φαινόμενο του χωρικού αποπροσανατολισμού, τις ισχυρές, παραπλανητικές αισθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση σε έναν πιλότο που πραγματοποιεί μια οπτική πτήση που χάνει οπτικές αναφορές και ποιοι τύποι προπόνησης μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτής της περίπτωσης».