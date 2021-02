Life

Οργισμένος ο Δημήτρης Λιγνάδης για φήμες που τον “μπλέκουν” με συγκεκριμένη καταγγελία

Για στοχοποίησή του κάνει λόγο ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, μέσω δηλώσεων του συνηγόρου του, στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο Δημήτρης Λιγνάδης διαψεύδει τα όσα βλέπουν τις τελευταίες 24ωρες το φως της δημοσιότητας και φέρονται να φωτογραφίζουν τον ίδιο σε κακόβουλες πράξεις. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου μιλά για στοχοποίηση, την οποία θα πολεμήσει στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός αναφέρετε σε μήνυση που κατατέθηκε πριν από λίγες ώρες και αφορά σε περίπτωση αποπλάνησης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενός ανήλικου αγοριού από γνωστό σκηνοθέτη, τον οποίο φέρεται να μαχαίρωσε ο πατέρας του θύματος όταν του έγινε γνωστή η κακοποίηση του γιού του.

«Ο λόγος και ο τρόπος που γίνεται αυτή η διασύνδεση ειλικρινά δεν είναι κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε, είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη, Νίκος Γεωργουλέας, προσθέτοντας ότι «ο κ.Λιγνάδης θα προστατέψει την τιμή και την υπόληψη του με κάθε τρόπο, η οποία πλήττεται βάναυσα χωρίς κάτι ουσιώδες για να μπορούμε και εμείς να τοποθετηθούμε».

Στο διαδίκτυο τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορούν σχόλια χρηστών και ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες αφορούν σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την στάση ενός καθηγητή, όπως ο Δημήτρης Λιγνάδης, στα χρόνια που δίδασκε σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργουλέας, «το μόνο πραγματικό κατά τον κ. Λιγνάδη σε αυτό το δημοσίευμα είναι η ιδιότητα που είχε και η εργασία του στα Αρσάκεια εκπαιδευτήρια».

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έκλεισε τους λογαριασμούς του στα social media και διεμήνυσε ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους μιλούν εις βάρος του. Ήδη έχει προχωρήσει στις πρώτες μηνύσεις σε συναδέλφους του, σε χρήστες του διαδικτύου που τον συνδέουν επώνυμα με καταγγελίες, αλλά και δημοσιογράφους που τον «φωτογραφίζουν» σε σχετικές αναρτήσεις.