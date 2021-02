Υγεία - Περιβάλλον

Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Τρίτη

Τα αποτελέσματα 45 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 45 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 7.156 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 53 κρούσματα (0,75%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 507 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,79%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.



ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Καλλιθέας

Πραγματοποιήθηκαν 763 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (1,70%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.



ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου

Πραγματοποιήθηκαν 668 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,60%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.



ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Περιστερίου

Πραγματοποιήθηκαν 345 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,29%). Αφορά σε άνδρα 33 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα

Πραγματοποιήθηκαν 148 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 267 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,75%). Αφορούν σε 1 αγόρι και 1 κορίτσι με διάμεση ηλικία τα 10 έτη.



ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 299 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,33%). Αφορά σε άνδρα 39 ετών.



ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου

Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Κω: Κοινότητα Αντιμάχειας

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Ηλείας: Κοινότητα Λεχαινών

Πραγματοποιήθηκαν 179 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,23%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.



ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,83%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.



ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, Παροικιά

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Φθιώτιδας: Άγιος Κωνσταντίνος

Πραγματοποιήθηκαν 341 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Φθιώτιδας: Μώλος

Πραγματοποιήθηκαν 194 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Καρπάθου: Πηγάδια Καρπάθου

Πραγματοποιήθηκαν 191 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Ροδόπης: Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,52%). Αφορά σε άνδρα 69 ετών.



ΠΕ Χανίων: Κοινότητα Ασκύφου

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Χανίων: Χώρα Σφακίων

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Πέλλας: Αριδαία

Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,13%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 72 έτη.



ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Γαλατσώνα

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Γερακίου Ιστιαίας

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Εύβοιας: Δίρφυα

Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,39%). Αφορά σε γυναίκα 65 ετών.



ΠΕ Τρικάλων: Ζάρκο

Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό Επιμελητήριο

Πραγματοποιήθηκαν 161 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,48%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.



ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο

Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (5,97%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.



ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Άρτα

Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Αγίου Θωμά, Λάρισα

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,91%). Αφορά σε κορίτσι 16 ετών.



ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

Πραγματοποιήθηκαν 179 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,12%). Αφορούν έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.



ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα

Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Ηρακλείου: Αρκαλοχώρι, Δήμος Μίνωα Πεδιάδας

Πραγματοποιήθηκαν 489 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Άνδρου: Λιμάνι Γαυρίου

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Κορινθίας: Κοινότητα Καλεντζίου

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Νήσων: Γαλατάς

Πραγματοποιήθηκαν 255 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Αργολίδας: Πλατεία Ιναχου, Άργος

Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,15%). Αφορούν έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.



ΠΕ Αργολίδας: Πλατεία Μύλοι, Άργος

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Θάσου: Κέντρο Υγείας Πρίνου

Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (7,55%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.



ΠΕ Φωκίδας: Δεσφίνα

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου, Χίου

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Ικαρίας: Κεραμέ

Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.