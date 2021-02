Πολιτική

Lockdown - Γεννηματά: Η Κυβέρνηση τρέχει πίσω από την πανδημία

"Πυρά" στην κυβέρνηση από την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Επίθεση στο Μαξίμου εξαπολύει και το ΜέΡΑ25.

«Η Κυβέρνηση τρέχει πίσω από την πανδημία. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Απέτυχε με προβληματικά μέτρα, παλινωδίες, και εμμονή στον συνωστισμό στα σχολεία. Και οδήγησε σε ένα νέο, αναγκαστικό lockdown που πληρώνουν ακριβά οι πολίτες», αναφέρει σε δήλωσή της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, που επιβάλλει νέο lockdown στην Αττική.

«Δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα του ράβε-ξήλωνε της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη. Ας σοβαρευτούν πριν είναι πολύ αργά. Να τηρήσουν και οι ίδιοι τα μέτρα και όχι να τα παραβιάζουν πρώτοι. Οι νέες αποφάσεις επιβάλλεται να συνοδευτούν και από νέα, γενναία μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όχι άλλα ημίμετρα», σημειώνει η κ. Γεννηματά και καταλήγει:

«Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι για μήνες να ζουν με 534 ευρώ ,όταν οι υποχρεώσεις τους τρέχουν. Δεν μπορεί οι επαγγελματίες να αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Θέλουμε η κοινωνία να μείνει όρθια και οι επιχειρήσεις ζωντανές».

ΜέΡΑ25: Η βελόνα έχει κολλήσει στο “αυστηρότερο lockdown”

«Πυρά» κατά του Πρωθυπουργού εξαπολύει και το ΜέΡΑ25. Σε ανακοίνωσή ου αναφέρει: «Ήταν όλα εκεί, ίδια, απαράλλακτα: οι προβαρισμένες χειρονομίες. Το λευκό πουκάμισο. Το γνώριμο πλέον «συμπολίτες μου». Και κυρίως, το προπαγανδιστικόαφήγημα: «Χάρη στην ετοιμότητα της κυβέρνησης, τα πάμε καλά, καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τόσο καλά, που πρέπει να πάρουμε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα».

Για μια φορά θα θέλαμε να μας εκπλήξει ο Πρωθυπουργός. Να ανακοινώσει ας πούμε «αυστηρότερη εφαρμογή μαζικών τέστ». «Αυστηρότερη εξασφάλιση προσωπικού και εξοπλισμού στα νοσοκομεία». «Αυστηρότερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εμβολιασμού». «Αυστηρότερη εκπόνηση ενός σχεδίου που να βγάζει νόημα, αντί για το «μετά τις έξι κολλάει». Η βελόνα όμως έχει κολλήσει στο «αυστηρότερο λοκντάουν», συνεπές με τη λογική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για «μια αυταρχική απάντηση σε κάθε πρόβλημα». Τουλάχιστον, κάπου μεταξύ Πάρνηθας και Ικαρίας, χάθηκε η εμμονή στην «ατομική ευθύνη»».