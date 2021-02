Κόσμος

Πυροβολισμοί σε κλινική στην Μινεσότα

Πυροβολισμοί και πολλοί τραυματίες. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) σε μια κλινική στο Μπάφαλο της Μινεσότα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, τονίζοντας πως ένας ύποπτος συνελήφθη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπάφαλο δήλωσε στο συνεργαζόμενο με το ABC τηλεοπτικό δίκτυο KSTP ότι υπάρχουν θύματα από το περιστατικό, αν «και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή για νεκρούς».

Αστυνομικοί αναπτύσσονται στο σημείο, τόνισε ένας αξιωματούχος στο ABC News.