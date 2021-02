Υγεία - Περιβάλλον

Νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού στη Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις της Δημόσιας Αρχής Υγείας για την δράση των εμβολίων.

Δύο νέα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19, ένα εκ των οποίων έχει ταξινομηθεί ως «ανησυχητικό», ταυτοποιήθηκαν στην Αγγλία, φέροντας κάποιες ομοιότητες στο νοτιοαφρικανικό και βραζιλιάνικο στέλεχος, έγινε σήμερα γνωστό από μια κυβερνητική συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων.

Ένα από τα νέα στελέχη, που ταυτοποιήθηκε πρώτα στο Μπρίστολ, περιγράφεται ως «μετάλλαξη που προκαλεί ανησυχία», από τη συμβουλευτική ομάδα νέων και αναδυόμενων απειλών από αναπνευστικούς ιούς.

Το άλλο, που ταυτοποιήθηκε πρώτα στο Λίβερπουλ, περιγράφεται ως μια «μετάλλαξη υπό διερεύνηση» από την επιτροπή.

Οι νέες μεταλλάξεις φέρουν τη παραλλαγή E484K, η οποία εμφανίζεται στην πρωτεΐνη- ακίδα του ιού. Πρόκειται για την ίδια παρααλλαγή που έχει παρατηρηθεί στη νοτιοαφρικανική και βραζιλιάνικη μετάλλαξη , οι οποίες έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία.

Η Δημόσια Αρχή Υγείας έχει ταυτοποιήσει 76 κρούσματα των νέων μεταλλάξεων και είναι πεπεισμένη πως τα εμβόλια λειτουργούν σε βάρος τους.