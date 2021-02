Οικονομία

Lockdown στην Αττική: Ποια καταστήματα θα λειτουργούν από την Πέμπτη

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στην Αττική, με κλειστά σχολεία και καταστήματα.

Αυστηρό lockdown στην Αττική από την Πέμπτη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε διάγγελμά του, λόγω της ραγδαίας αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου, στην πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη το πρωί στις 6, θα ισχύουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα στην Αττική, με κλειστά σχολεία και καταστήματα.

Ανοιχτά θα παραμείνουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα πρατήρια καυσίμων και τα καταστήματα με τρόφιμα.

Ανοιχτά μόνο για delivery και για take away θα είναι τα καταστήματα εστίασης.

Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανεμπορίου, τα κομμωτήρια, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και εμπορικά κέντρα, θα είναι κλειστά έως και τις 28 Φεβρουαρίου.

Στα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά θα τηρούνται όλα τα μέτρα. Αποστάσεις, χρήση μάσκας και ο αριθμός των πελατών ανάλογα με τα τ.μ. του μαγαζιού.

Επίσης, θα αυξηθεί σε μεγάλο ποστοστό η τηλεργασία, έτσι ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του ιού και το τρίτο κύμα.