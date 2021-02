Οικονομία

Lockdown στην Αττική - Κορκίδης: Αναμένουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης

Πώς σχολιάζει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ τα νέα περιοριστικά μέτρα. “Ορατότης μηδέν” στην επιχειρηματικότητα της Αττικής, υπογραμμίζει.

«Η εφαρμογή του καθολικού lockdown, τύπου Μαρτίου, σχεδόν μηδενίζει κάθε οικονομική δραστηριότητα στη Περιφέρεια Αττικής και κατά συνέπεια περιορίζει τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, κατά 50%, τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα», αναφέρει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ), Βασίλης Κορκίδης, μετά την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Πρωθυπουργός.

Επισημαίνει πως «η κατάσταση δείχνει πως τα περισσότερα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, αφορούν στην Αττική, ενώ από τα λύματα εκτιμώνται 100.000 ενεργοί φορείς στο Λεκανοπέδιο. Παράλληλα, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διογκώθηκε το τελευταίο τριήμερο, καθώς καταγράφηκαν διπλάσιες εισαγωγές από εξιτήρια, αυξάνοντας ανησυχητικά τον αριθμό των ασθενών στις ΜΕΘ». Και αναγνωρίζει ότι «με βάση όλα τα αποθαρρυντικά στοιχεία και όλους τους δυσμενείς δείκτες, η Ελλάδα δυστυχώς δεν απέφυγε το τρίτο κύμα της πανδημίας και η Αττική αναπόφευκτα, τέθηκε σε ένα ακόμα αυστηρό lockdown. Τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για τη πολύ κρίσιμη κατάσταση, που επέβαλε μια δύσκολη απόφαση με μεγάλο κόστος, τόσο για τη κοινωνία, όσο και την οικονομία».

Δεν κρύβει την ανησυχία του για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων και ζητά νέα μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση. «Πολύ φοβάμαι, πως πλέον τα μέτρα στήριξης ύψους 7,5 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2021 δεν επαρκούν, καθώς οι μεταλλάξεις της πανδημίας με το τρίτο κύμα, αλλά και οι αργοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμβολιασμοί, δεν δικαιολογούν πριν την Άνοιξη, ούτε καν συγκρατημένη αισιοδοξία. Η προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας, δυστυχώς, θα αναχαιτίσει και τη λειτουργία πολλών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με χιλιάδες εργαζόμενους.

Αναμένουμε βεβαίως, πρόσθετα έκτακτα μέτρα ανακούφισης, αλλά επίσης κατανοούμε ότι τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δεν είναι ούτε ανεξάντλητα, ούτε απεριόριστα».

Ο κ. Κορκίδης αναφέρει επίσης: «Κατά τα φαινόμενα, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να αναδιαμορφώσει πλέον πολλά, καθώς ο ορίζοντας της πανδημίας προσδιορίζεται πέραν του πρώτου εξαμήνου του έτους. Οι εξελίξεις είναι αδιέξοδες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, όπως για την εστίαση και τον τουρισμό, από την κινητικότητα του οποίου εξαρτώνται πολλές εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Όσο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο κανονικότητας η αγορά, οι ανακοινώσεις διαρκώς και περισσότερων μέτρων θα είναι αναγκαίες, αλλά δεν θα είναι ποτέ αρκετές για όλους τους πληττόμενους. Τα οριζόντια μέτρα στήριξης θα πρέπει εφεξής να είναι στοχευμένα και να εστιάζουν περισσότερο στα “επιχειρηματικά νοικοκυριά” που ζουν αποκλειστικά από το εισόδημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και πλέον βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ελάχιστα ή μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα».

«Θα είναι κρίμα και άδικο, μετά από τη 12μηνη γενναία αντιμετώπιση των δύο κυμάτων της πανδημίας, να επιτρέψουμε στο τρίτο και τελευταίο κύμα να μας “πνίξει” οικονομικά. Με την πεποίθηση ότι η κλεψύδρα του χρόνου της πανδημίας αδειάζει υπέρ μας και τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού για τον επίλογο της περιπέτειας μας, η επιχειρηματικότητα της Αττικής θα το παλέψει για να αντέξει και ελπίζουμε να καταφέρει να ανεβάσει ξανά τα ρολά της οικονομίας», καταλήγει ο Βασίλης Κορκίδης.