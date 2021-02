Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Προμηθέας με ανατροπή στους “4”

Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Κολοσσού και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Ο Προμηθέας Πατρών προκρίθηκε με ανατροπή στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα 73-68 από την έδρα του Κολοσσού, για τα προημιτελικά του θεσμού, και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα, που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Ηρακλής–ΠΑΟΚ.

Μετά από τρεις αμφίρροπες πρώτες περιόδους και τον Κολοσσό να γράφει το 56-50 στο 30΄, η άμυνα του Προμηθέα έκανε τη διαφορά, περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 3 πόντους στα πρώτα έξι λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου. Την ίδια στιγμή, οι Χριστοδούλου (2 τρίποντα) και Αθηναίου (1) βρήκαν ρυθμό από τα 6.75 και με επιμέρους σκορ 3-16 έδωσαν στην ομάδα του Μάκη Γιατρά την απαραίτητη ώθηση, διαμορφώνοντας στο 36΄ το 59-66. Ο Κολοσσός προσπάθησε να αντιδράσει στην ανατροπή του Προμηθέα, αλλά η ψυχραιμία των Αχαιών από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έγραψε το τελικό 68-73.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζεράιαν Γκραντ με 13 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, ενώ από τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Κερέμ Καντέρ με 17 πόντους και 18 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 37-37, 56-50, 68-73

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Ξανθόπουλος 5, Άρτις 16 (2), Άντριτς 6, Λιάπης 2, Αρσενόπουλος 6, Καντέρ 17 (1), Μπιλλής, Ζάρας 10 (2), Σπάισερ 6, Γκόινς.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 2, Τζεράι Γκραντ 9, Λούντζης 5, Έβανς 2, Δ. Αγραβάνης 10 (2), Φορντ, Χριστοδούλου 8 (2), Τζέριαν Γκραντ 13, Αθηναίου 11 (2), Γιαννόπουλος 9 (3), Μίλερ 1.