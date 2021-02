Αθλητικά

Δεύτερη κορυφαία επίδοση στον κόσμο ο Τεντόγλου

"Πέταξε" ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ στο Λιεβάν

Νέα εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρωταθλητής Ευρώπης, Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Έλληνας άλτης του μήκους πήρε την 2η θέση στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου στο Λιεβέν της Γαλλίας με καλύτερο άλμα στα 8.21μ, που αποτελεί την δεύτερη κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο (την ίδια έχει και ο Αμερικανός Μαρκίς Ντεντί) και την καλυτερη στην ήπειρό μας.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Κουβανός Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία με 8.25μ, που παράλληλα πέτυχε και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2021. Τρίτος ήταν ο Σουηδός Τόμπιας Μόντλερ με 8.03μ.

Ο Τεντόγλου θα συμμετάσχει στη συνέχεια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στο ΣΕΦ (12-13/2) και θα ακολουθήσει η συμμετοχή του στο μίτινγκ της Μαδρίτης και βέβαια το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Τορούν της Πολωνίας, όπου θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του από την διοργάνωση της Γλασκώβης.