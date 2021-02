Κόσμος

Ξεκίνησε η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Γερουσία

Ιστορική η έναρξη της διαδικασίας. Σιωπηλός ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Ο Τραμπ μετρά τους υποστηρικτές του.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η Γερουσία των ΗΠΑ ξεκίνησε σήμερα τη δεύτερη, ιστορική δίκη του τέως Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται ότι υποκίνησε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που πλέον έχει εγκατασταθεί στη Φλόριντα, δεν θα παραστεί στη δίκη. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαλλαγεί.

Κάτω από απόλυτη σιγή, οι Δημοκρατικοί βουλευτές που έχουν αναλάβει τον ρόλο των κατηγόρων, έφτασαν στην αίθουσα της Γερουσίας, διασχίζοντας τους ίδιους διαδρόμους του Καπιτωλίου που πριν από έναν μήνα είχαν κατακλυστεί από τους υποστηρικτές του Τραμπ, σπέρνοντας το χάος. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός.

Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, οι 100 Γερουσιαστές που θα δικάσουν τον Τραμπ ήταν επίσης μάρτυρες αλλά και θύματα της επίθεσης. Όλοι τους πήραν τις θέσεις τους για την έναρξη της διπλά ιστορικής δίκης, αφού προηγήθηκε μια σύντομη προσευχή.

Είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην Πρόεδρος παραπέμπεται με το ερώτημα της καθαίρεσης αφού έχει εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο. Είναι επίσης η πρώτη φορά στα χρονικά που ένας Πρόεδρος παραπέμπεται για δεύτερη φορά σε δίκη.

Με βάση το Σύνταγμα, χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων της Γερουσίας για να καταδικαστεί. Μολονότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν επικρίνει ανοιχτά τον ρόλο που έπαιξε ο Τραμπ στις ταραχές, μοιάζει απίθανο οι 17 από αυτούς να ενώσουν τις φωνές τους με τους Δημοκρατικούς συναδέλφους τους και να καταδικάσουν τον 45ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος παραμένει πολύ δημοφιλής στη βάση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε ένα πράγμα: η δίκη πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Δεν αποκλείεται έτσι η ψηφοφορία να διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ρεπουμπλικάνοι επειδή δεν θέλουν να επικεντρωθούν σε μια υπόθεση που διχάζει το κόμμα τους, οι Δημοκρατικοί επειδή θέλουν να ασχοληθούν με άλλες προτεραιότητες, όπως είναι η έγκριση των νόμων και η επικύρωση των διορισμών των νέων υπουργών του Τζο Μπάιντεν.

Ο τελευταίος φροντίζει να τηρεί αποστάσεις από τη δίκη. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, είπε σήμερα ότι ο νέος Πρόεδρος δεν θα σχολιάζει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών, ούτε καν θα παρακολουθεί τη διαδικασία.

Η πρώτη ημέρα της διαδικασίας είναι αφιερωμένη σε διαδικαστικά θέματα, σε μια συζήτηση γύρω από τη συνταγματικότητα ή μη της δίκης. Το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας των συνηγόρων του Τραμπ, του Ντέβιντ Σόεν και του Μπρους Κάστορ, οι οποίοι θεωρούν «παράλογο και αντισυνταγματικό» να διεξάγεται μια δίκη για την καθαίρεση ενός απλού πολίτη. Το επιχείρημα αυτό το επαναλαμβάνουν και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Για τους Δημοκρατικούς «εισαγγελείς» υπάρχουν συντριπτικές αποδείξεις για την ενοχή του μεγιστάνα, ο οποίος κατ’ αυτούς ευθύνεται για «τη χειρότερη παραβίαση του Συντάγματος που έχει διαπραχθεί ποτέ από Αμερικανό Πρόεδρο». Υπενθυμίζουν ότι επί μήνες αρνιόταν να παραδεχθεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν και μιλούσε, χωρίς αποδείξεις, για «μαζική» εκλογική νοθεία. Και τέλος, την ομιλία του προς τους χιλιάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στην Ουάσινγκτον την ώρα που η Γερουσία και η Βουλή συνεδρίαζαν για να επικυρώσουν τη νίκη του Δημοκρατικού υποψηφίου.

“Σιγήν ιχθύος” από Μπάιντεν και Τραμπ

Όλος ο κόσμος μιλάει για τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία. Όλος; Όχι! Δύο άνδρες παραμένουν, για πολύ διαφορετικούς λόγους, σιωπηλοί: ο ίδιος ο Τραμπ και ο διάδοχός του στην Προεδρία, ο Τζο Μπάιντεν.

Το ιστορικό “ραντεβού”, που ενδέχεται να καθορίσει το πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ για τα επόμενα χρόνια, είναι, από κάθε πλευρά, πρωτόγνωρο: κανένας Πρόεδρος δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας της δίκης του προκατόχου του ενώπιον του Κογκρέσου.

Για τον Μπάιντεν, το μήνυμα είναι σαφές: τρεις εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, θέλει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 465.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, καθώς και στις οικονομικές συνέπειες για δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες. Η δίκη «είναι προφανώς μια τεράστια ιστορία για τη χώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως ο πρόεδρος επικεντρώνεται στις θέσεις εργασίας των Αμερικανών και στην πανδημία», επέμεινε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, λίγα λεπτά αφού ξεκίνησε η διαδικασία στη Γερουσία.

Ο Μπάιντεν θέλει να ενισχύσει την εικόνα ενός ηγέτη που δεν έχει χρόνο για χάσιμο με τις σχολαστικές λεπτολογίες των δικηγόρων ή με το θέμα της συνταγματικότητας της διαδικασίας. Αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ ονομαστικά στον προκάτοχό του και απαντά όσο πιο αόριστα γίνεται στις ερωτήσεις που τον αφορούν. Όταν ρωτήθηκε την Δευτέρα, απέφυγε να μιλήσει για τη δίκη και για την ουσία της υπόθεσης: «Ας αφήσουμε τη Γερουσία να κάνει τη δουλειά της», σχολίασε.

Ο Τραμπ μετρά τους υποστηρικτές του

Εξίσου “διακριτικός” είναι και ο Τραμπ, ο οποίος παραμένει στην πολυτελή έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο μετά την αποχώρησή του από την Ουάσινγκτον, στις 20 Ιανουαρίου. Φυσικά, στερήθηκε λίγες ημέρες πριν λήξει η θητεία του το αγαπημένο μέσο επικοινωνίας του με τους Αμερικανούς, τον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter. Θα μπορούσε βέβαια να επιλέξει άλλους διαύλους επικοινωνίας, όπως τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα, όπως αυτά που είχε αναρτήσει προς το τέλος της προεδρίας του. Όμως σιωπά και αφήνει τους δικηγόρους του να μιλούν για λογαριασμό του. Άλλωστε, δεδομένου ότι φαίνεται βέβαιη η απαλλαγή του, είναι προτιμότερο να μην ταράξει τα νερά με μια άκαιρη παρέμβαση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Politico, που επικαλείται ορισμένους συμβούλους του, έχει πλέον κατανοήσει τα πλεονεκτήματα του να μιλάει λιγότερο. «Καταλαβαίνει ότι το λιγότερο είναι περισσότερο», συνόψισε ένας από αυτούς.

Παρακολουθώντας τη διαδικασία από το κλαμπ του στη Φλόριντα, με θέα τον ωκεανό, θα μπορέσει να μετρήσει μέχρι ποιου σημείου μπορεί να ελέγξει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και ποιες είναι οι τάσεις του: εκείνους που επιθυμούν σφόδρα την… επιστροφή του Τραμπ το 2024, εκείνους που θέλουν να κλείσουν οριστικά αυτό το κεφάλαιο και όσους (πολλούς, αλλά πιο διακριτικούς) θα ήθελαν μια αλλαγή αλλά δεν μιλούν σε αυτό το στάδιο, για να μη δυσαρεστήσουν την εκλογική βάση τους.

Στον Λευκό Οίκο, μολονότι τα σχόλια είναι λιγοστά, κανείς δεν αμφιβάλει ότι όλη η ομάδα του Μπάιντεν θα παρακολουθεί προσεκτικά, τις επόμενες δέκα ημέρες, τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η δίκη στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του δικτύου CBD και του ινστιτούτου YouGov που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, λίγες ώρες προτού να ξεκινήσει η διαδικασία, το 56% θεωρεί ότι ο πρώην Πρόεδρος πρέπει να κριθεί ένοχος για «υποκίνηση σε στάση», για την πολύνεκρη επίθεση στο Καπιτώλιο.