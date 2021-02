Κοινωνία

Θρίλερ με την εξαφάνιση ράπερ

Έρευνα για τον εντοπισμό του μουσικού διεξάγει η Αστυνομία. Το μήνυμα στα social media και η ανησυχία των συγγενών του.

Έρευνα για τον εντοπισμό 24χρονου μουσικού διεξάγει η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος, ο οποίος ασχολείται με τη ραπ μουσική, με ανάρτηση του τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει σβηστεί, είχε δηλώσει την πρόθεση του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι γονείς του λείπουν στο εξωτερικό και την Τετάρτη αναμένεται η γιαγιά του να προσέλθει σε αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του.